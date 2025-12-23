Las personas que tendrán que devolver sí o sí el IMV están en esta lista y sus motivos

El Ingreso Mínimo Vital también subirá en España, al igual que el resto de las pensiones contributivas. Todo hace indicar que la cuantía del IMV aumentará por encima del 2,7% del IPC y este incremento para 2026 se confirmará en los próximos días por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Consulta todos los requisitos y obligaciones de los perceptores del IMV a partir del próximo 1 de enero.

El Ingreso Mínimo Vital también subirá en 2026 y se espera que el porcentaje exacto sea de entre un 3% y un 5%. La renta mínima garantizada de 658,81 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto se incrementará a partir del próximo 1 de enero con la firme premisa de ayudar a los ciudadanos que están en una situación cercana a la vulnerabilidad o exclusión social. Para ello nació el pasado 2020 el IMV, que hoy llega a 2,4 millones de personas en nuestro país.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social informó a primeros de este mes de diciembre que en noviembre a 785.722 hogares en los que viven 2.400.567 personas. «En concreto, este mes, hay 120.214 prestaciones activas más que las que había hace un año y se han sumado 378.838 beneficiarios», confirmaron desde el Gobierno, que también informó que «la cuantía media de la prestación es de 485 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 406,1 millones de euros».

Requisitos para acceder al IMV

Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tienen que cumplir con una serie de requisitos y obligaciones para poder ser beneficiarios de este subsidio destinado a las personas que están en situación de vulnerabilidad. En primer lugar, tendrán que demostrar tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada desde el año anterior. Para poder ser perceptor del IMV, la unidad de convivencia tiene que estar formada desde hace seis meses.

El principal requisito para ser beneficiario del IMV tiene que ver con las carencias de rentas, que han de ser demostradas anualmente para poder acreditar la situación de vulnerabilidad económica. «Para determinar la situación de vulnerabilidad económica se toma en consideración la capacidad económica de la persona solicitante individual o de la unidad de convivencia, computando los recursos de todos sus miembros», informan desde la Seguridad Social.

«Este requisito se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia», confirman. Así que el límite rondará los 658,81 que recibe de mínimo un adulto que forme parte de un hogar no monoparental o los 856,46 en caso de que haya una menor.

Obligaciones con el IMV

Una de las obligaciones de los beneficiarios del IMV tiene que ver con la información sobre las rentas anuales a partir de las cuales la Seguridad Social determinará si se puede acceder a la prestación. El resto de obligaciones que establece la Administración en su página web son las siguientes: