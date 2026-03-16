Suena increíble, pero la calidad lo avala: cómo Lidl ha logrado crear unas botas para hombre que no calan ni bajo el agua

Las últimas semanas han dejado lluvias persistentes en muchas zonas de España. De hecho, se han vivido momentos de auténtico caos, más allá de charcos o caminos embarrados o resbaladizos. De modo que ante situaciones así es importante estar equipado y más si una vez pasado el temporal optas por salir al campo. Además, pensando en que la Semana Santa está cada vez más cerca, las escapadas rurales y las rutas de senderismo vuelven a estar en la agenda de muchos. En ese escenario, el calzado como decimos deja de ser un detalle secundario y pasa a ser una cuestión clave. Conviene tener el mejor de todos y es ahí donde entran en juego las nuevas botas de Lidl.

No es solo una cuestión de comodidad, sino de seguridad y experiencia. Unas botas que calan a los pocos minutos pueden arruinar una ruta entera. El frío en los pies, la humedad constante y la falta de agarre en superficies mojadas terminan pasando factura. Por eso, cuando aparece una opción que promete impermeabilidad real, buena sujeción y transpirabilidad, el interés es inmediato. En ese contexto se entiende mejor el revuelo que han generado las botas de trekking impermeables para hombre de la marca Crivit que se venden en el bazar online de Lidl por 14,99 euros. No se trata simplemente de un precio llamativo, sino de un conjunto de características que, sobre el papel, encajan con lo que ahora mismo buscan muchos consumidores que es protección frente al agua, suela con agarre para terrenos irregulares, amortiguación suficiente para caminar durante horas y un diseño cómodo para el tobillo. Con tallas disponibles de la 41 a la 46 estas botas llegan en el momento justo para quienes están preparando una escapada y no quieren complicarse.

Las botas para la lluvia que arrasan en Lidl

El principal reclamo de este modelo es claro, se trata de botas de trekking impermeables. Están diseñadas para evitar que el agua penetre con facilidad cuando se camina por hierba mojada, barro o superficies encharcadas. En plena temporada de lluvias, este detalle marca la diferencia entre disfrutar de una ruta o terminar acortándola antes de tiempo.

A esa protección frente al agua se suma una característica igualmente importante: la transpirabilidad. El material exterior incorpora malla que favorece la ventilación, mientras que el forro textil contribuye a mantener un nivel de confort estable durante la marcha. Esa combinación busca evitar la sensación de humedad interna que a veces generan los calzados demasiado cerrados.

Suela con agarre y amortiguación real

En senderismo, la suela es determinante. Estas botas Crivit incorporan una suela de TPR perfilada con entresuela de EVA amortiguadora. El TPR aporta resistencia y tracción, algo especialmente útil en terrenos irregulares o con pendiente. La entresuela de EVA, por su parte, ayuda a absorber el impacto de la pisada, reduciendo la presión en rodillas y tobillos. No están pensadas para alta montaña ni para rutas técnicas exigentes, pero sí para trekking ligero, paseos largos por el campo o escapadas rurales. En ese ámbito, ofrecen una base estable y un agarre suficiente para caminar con confianza.

Comodidad en cada detalle

Más allá de la impermeabilidad, el diseño incluye elementos que mejoran la experiencia de uso. El borde de la caña está acolchado, lo que aporta mayor sujeción en el tobillo y reduce el riesgo de rozaduras. El cierre es mediante cordones, permitiendo ajustar la presión según el tipo de terreno o la preferencia personal. La plantilla es anatómica y extraíble, un punto a favor para quienes necesitan incorporar plantillas propias o simplemente buscan mayor higiene y facilidad de secado. Las tallas disponibles van de la 41 a la 46, cubriendo un amplio abanico habitual en calzado masculino.

En cuanto a colores, pueden encontrarse en oliva/negro o en negro/azul marino, combinaciones sobrias que encajan tanto en entornos naturales como en uso urbano ocasional.

Material reciclado y venta exclusiva online

Otro aspecto destacado es que están fabricadas con material reciclado, una línea que Lidl ha ido reforzando en distintas categorías de producto. Aunque no se especifican porcentajes concretos, el enfoque apunta a una producción más responsable. Estas botas de trekking impermeables para hombre Crivit solo están disponibles en el bazar online de Lidl. No se encuentran de forma habitual en tiendas físicas, por lo que la compra debe realizarse a través de la web y está sujeta a disponibilidad de stock.

Ahora ya lo sabes, por 14,99 euros, la propuesta que nos presenta Lidl resulta difícil de ignorar para quienes necesitan renovar calzado de senderismo sin realizar una gran inversión. Impermeabilidad, suela con agarre, amortiguación, acolchado en el tobillo y diseño transpirable en un mismo modelo. Puede sonar exagerado para ese precio, pero ya hemos visto como es el modelo, y en plena temporada de escapadas, más de uno probablemente ya esté haciendo números.