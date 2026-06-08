La Fundación Ecoalf ha dado a conocer, en el marco del Día Mundial de los Océanos, que su iniciativa Upcycling the Oceans ha llegado a 4.775 pescadores en 80 puertos del Mar Mediterráneo recuperando residuos del fondo del mar.

La iniciativa, que fue creada en 2015, ha logrado recuperar más de 2,1 millones de kilos de desechos del fondo marino hasta el momento; esto equivale a la carga completa de 84 camiones recolectores de basura.

Once años faenando

El proyecto nació en 2015, cuando el pescador alicantino Nacho Llorca invitó a Javier Goyeneche, fundador y presidente de Ecoalf, a salir a faenar para mostrarle la enorme cantidad de basura que aparecía cada día en sus redes.

En aquel momento no existía ningún sistema para gestionar esos residuos y gran parte terminaba devolviéndose al mar. Para cambiar esa realidad nació la Fundación Ecoalf y su proyecto Upcycling the Oceans. Lo que comenzó con tres pescadores en Alicante se ha convertido hoy en una de las mayores iniciativas de colaboración entre el sector pesquero y la economía circular del Mediterráneo.

Once años después de su creación, Upcycling the Oceans continúa creciendo. Durante el último año, la iniciativa ha incorporado el puerto de Imperia en Italia y La Cotinière en Francia, alcanzando un total de 80 puertos en cinco países.

Hallazgos sorprendentes

La red cuenta actualmente con 1.250 embarcaciones y 4.775 pescadores, frente a los 4.413 del año pasado, demostrando cómo una iniciativa nacida en Alicante se ha convertido en un modelo de colaboración replicable a escala mediterránea.

España continúa siendo el país con mayor presencia dentro de la iniciativa, con 47 puertos, 664 embarcaciones y 2.697 pescadores. Francia ha reforzado su participación hasta alcanzar 15 puertos y 1.051 pescadores.

A lo largo de estos años, los pescadores han recuperado mucho más que botellas y envases. Entre los hallazgos más sorprendentes figuran una urna con cenizas, una gran estatua del dios Ganesha, bicicletas, televisores, lavadoras, chasis de coche, contenedores de basura y maletas llenas de ropa.

Biodiversidad marina

Cada minuto, el equivalente a un camión de basura termina en nuestros océanos y estos objetos permanecen en el fondo marino durante décadas o incluso siglos, afectando a los ecosistemas y a la biodiversidad marina.

Aunque varía en cada país, de todos los residuos recuperados por Upcycling the Oceans, aproximadamente el 50% puede volver a incorporarse al sistema productivo. En el caso de las botellas de plástico, Ecoalf las transforma en su innovador Hilo del Mar para fabricar prendas, calzado y accesorios, demostrando que los residuos pueden convertirse en nuevos recursos.

Entre los productos desarrollados con este material destaca el bolso Tika Mini, que da una segunda vida al equivalente de 29 botellas de plástico recuperadas del océano. A través de iniciativas como esta, la Fundación Ecoalf busca no solo retirar residuos del mar, sino también concienciar sobre la necesidad de reducir la basura que llega a nuestros océanos y avanzar hacia un modelo más circular.