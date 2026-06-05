Javier Goyeneche, fundador y presidente de Ecoalf, tiene una respuesta clara para quien todavía duda de que la moda pueda ser sostenible: ya lo es, y llevan demostrándolo 17 años.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el empresario madrileño repasa ante OKGREEN las luces y las sombras de una industria que contamina y que, por ejemplo, sigue quemando miles de hectáreas de bosque en Etiopía para producir camisetas de cinco euros destinadas al vertedero.

Ecoalf nació en 2009 con un propósito tan concreto como ambicioso: no utilizar más recursos naturales del planeta de manera indiscriminada. Hoy, con el 50% de sus ventas fuera de España, la firma ha reciclado más de 365 millones de botellas de plástico, ha sacado cerca de 2.000 toneladas de basura del fondo del Mediterráneo junto a casi 5.000 pescadores y acaba de lograr su mejor puntuación histórica en la certificación B Corp: 122,7 puntos, casi un 30% por encima de la media europea.

En esta entrevista, Javier Goyeneche habla de circularidad real, de por qué Ecoalf nunca hará un Black Friday, del giro irónico al MAGA de Trump con su campaña Make Planet Earth Great Again y de dónde estará la marca dentro de diez años.

OKGREEN: Celebramos hoy el Día Mundial del Medio Ambiente y, precisamente, nos gustaría saber qué modelo económico piensas debe seguir el mundo de la moda para proteger el planeta.

JAVIER GOYENECHE: Desgraciadamente, creo que el mundo de la moda tiene un modelo económico desde hace demasiadas décadas que no funciona. Es un modelo basado en el compro y tiro, en los descuentos, la promoción, en el Black Friday… Eso hace que millones de prendas acaben en vertedero.

El otro día salía publicado que la mayor compañía de algodón del mundo estaba quemando 5.000 hectáreas de bosque en Etiopía. Estamos quemando los bosques para hacer algodón y hacer camisetas de 5 euros que van a terminar en un 80% en un vertedero en menos de dos años. Sólo hay que pensar que cada camiseta se lleva 1.500 litros de agua. De este modo no va a haber suficiente agua. No va a haber suficientes vertederos y creo que no va a haber suficientes bosques.

P.: Fuisteis de las primeras empresas en coger la bandera de la protección del planeta. Ahora parece que es algo normalizado, incluso imprescindible. ¿Te sientes en parte padre de esta transformación social y empresarial?

R.: Bueno, creo que Ecoalf es una compañía muy pequeña todavía. Siempre digo que los grandes cambios vendrán cuando lo hagan los grandes y se lo tomen en serio. Ecoalf lo que te puede demostrar es que es posible. Se puede utilizar algodón reciclado que ahorra billones de litros de agua. Se puede recuperar la basura y hacer tejidos de súper calidad. Se puede hacer que tus tejidos sean monomaterial y, por lo tanto, sean circulares y listos para ser reciclados otra vez. Es decir, todo es posible. Indudablemente es más caro y complicado, pero es posible.

OKGREEN: ECOALF ha recibido la mención especial a la Empresa que lidera el camino hacia negocios sostenibles en los Premios ADEFAM 2026. ¿Qué significa para ti y para la compañía este reconocimiento?

Todos los reconocimientos se reciben con muchísimo orgullo, sobre todo por el equipo que siempre está intentando hacer las cosas de la mejor manera posible. No somos perfectos, pero intentamos llevar siempre todo al límite, allá donde creemos que podemos alcanzar la sostenibilidad. Los premios son siempre un reconocimiento que te llenan de orgullo.

P.: El 74% de vuestra última colección ya es monomaterial. ¿Qué le pide ECOALF al resto de la industria para que la circularidad deje de ser la excepción?

R.: Ese es el objetivo muy importante que se debe asentar en tres pilares. El primero es el de dejar de utilizar recursos naturales del planeta. Para ello, nosotros utilizamos lo que otros llaman basura, lo convertimos en polímero y el tejido en producto.

El segundo objetivo es intentar no crear más basura de la estrictamente necesaria. Por este motivo lo que hacemos es no entrar en promociones. No entramos en los Black Friday, en los descuentos, no sobreproducimos. Sí, suponen muchas decisiones que no son muy comerciales.

Y, por último, en el caso de que nuestro producto llegue al vertedero, que sea en su mayor porcentaje monomaterial y, por lo tanto, listo para ser reciclado, pero de una forma positiva. ¿Por qué? Porque al final, desgraciadamente, cuando se mezclan todos estos tejidos que no son monomaterial sale una fibra que sirve sólo como aislante de construcción. Pero eso para nosotros no es reciclar.

Reciclar es coger una botella vieja y hacer una chaqueta. Coger una red de pesca vieja y hacer un traje. Pero coger una chaqueta y convertirla en un aislante de construcción para nosotros no funciona. El ideal es poder reciclar de chaqueta a chaqueta, de camiseta a camiseta y de botella a botella. Eso es lo que nosotros entendemos que debería ser el futuro.

Toda la nueva línea que hemos sacado ahora mismo es monomaterial. No le hemos puesto Denim. Una decisión que sabemos que nos quita muchas ventas. Al final, mucha gente quiere el vaquero con elástico. Pero bueno, son decisiones de la compañía.

P.: Atacama, Ghana, Accra… son los cementerios de la moda del primer mundo. ¿A quién llevaría Javier Goyeneche hasta allí para que la humanidad tomara conciencia?

R.: Son sitios que debería ver todo el mundo para que los consumidores comprendan qué está pasando. Deben saber que a Ghana están llegando 16 millones de prendas semanales desde Europa y se está construyendo otro vertedero financiado por la Comunidad Económica Europea…

Creo que las marcas también deberían ser conscientes de todo esto. Es decir, son sitios que todo el mundo tendría que ver para darse cuenta de que este modelo económico no funciona.

P.: Tardasteis tres años en desarrollar los primeros tejidos reciclados antes de sacar la primera colección. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor con conciencia verde que está desarrollando su proyecto? El primer consejo desde tu experiencia.

R.: Bueno, yo les diría que sean disruptivos, que sean valientes, que ya hay demasiadas compañías haciendo las cosas de forma muy parecida y que creo que necesitamos una nueva generación de compañías que intenten hacer las cosas de forma diferente, de una forma más responsable y más a medio plazo.

Quizás es más sencillo para los que empezamos de cero que para las compañías que llevan ya 40 años. Mover estos portaaviones es mucho más complicado. Pero los que partimos de cero tenemos la oportunidad de empezar con un propósito muy claro y luego mantenernos fiel a él. Yo les diría que sean valientes, aunque su vida sea más complicada.

P.: Has hablado de que Ecoalf no hace Black Friday y no hace promociones. Es un modelo disruptivo que pocos adoptan ¿Cómo se explica eso a un inversor que busca combinar protección del planeta y resultados rápidos?

R.: Es una gran pregunta. Este año Ecoalf está con un positivo del 9% en beneficio. Probablemente son compañías que a lo mejor tardan un poco más en ser rentables. Pero si te soy sincero, tenemos la responsabilidad de demostrar que una empresa puede ser igual de rentable haciendo las cosas de forma diferente. Yo creo que es un reto muy personal que tenemos todos en Ecoalf en el que estamos trabajando. Podemos decir que también se puede ser rentables con la gran diferencia de que hacemos las cosas de otra forma.

P.: ¿Sostenibilidad y rentabilidad son ya compatibles o todavía se compite en desigualdad de condiciones frente a quienes no hace nada por el medioambiente?

R.: Ahora mismo va a salir la nueva ley europea y, lógicamente, no deberíamos pagar lo mismo los que ponemos una prenda monomaterial en el sistema de los que no la ponen. No es lo mismo utilizar algodón reciclado que algodón virgen. No es lo mismo utilizar un tinte que otro. No es lo mismo.

Al final, en mi opinión, me parece injusto que paguemos todos lo mismo por una prenda en el mercado cuando esa prenda no deja la misma huella. Creo que lo suyo sería incentivar a los que están intentando crear productos cuya huella en el mundo sea menor.

P.: ¿Incentivar de qué manera?

R.: Por ejemplo, si te van a poner un impuesto para pagar X por prenda, pues que tu impuesto sea un poquito menor.

P.: ¿Hablamos de IVA cero, del IVA verde?

R.: Bueno, no sé… Sí, ojalá… Por lo menos incentivar que las compañías entiendan que yendo por ahí tienen ventajas. Generalmente el sistema es el contrario, más bien lo que hace es penalizar. Creo que lo que hay que hacer es incentivar para que las compañías tiren por el camino correcto.

P.: B Corp os pone un espejo cada tres años. ¿Os ha dicho ese espejo algo incómodo?

R.: Efectivamente, es un espejo. Nosotros fuimos la primera compañía de moda en el 2018 en ser B Corp. Luego nos volvieron a evaluar en 2021. En ese momento ya formábamos parte del 5% de las mejores B Corps del mundo por puntuación. Creo que en el mundo de la moda sólo existían tres.

Ahora hemos vuelto a ser evaluados y hemos sacado 22 puntos más, con lo cual creo que debemos estar muy arriba en el porcentaje de las mejores. B Corp nos pone deberes todos los años para seguir mejorando. Para ello tienes que tomártelo en serio y trabajar.

R: Por OKGREEN han pasado meteorólogos, científicos o agricultores… Todos coinciden que existe el cambio climático pero que hay soluciones ¿Se puede ser optimista viendo cómo estamos sufriendo el cambio climático?

R.: Es una pregunta que me hacen mucho cuando voy a las universidades a dar una charla y me preguntan: “Javier, ¿y cómo ves el 2050?”. Mi respuesta es que depende de lo que hagamos de aquí al 2050. Es que la solución está en nuestra mano.

Al final, si seguimos volcando un camión de 16 toneladas al océano cada 40 segundos, el océano estará más sucio. Si seguimos quemando miles y miles de hectáreas para plantar algodón para hacer camisetas que van al vertedero, cada vez habrá menos bosques. Lo bueno es que tenemos la capacidad de revertirlo. Lo triste es que no tengamos la voluntad de hacerlo.

P.: En la reciente campaña Make Planet Earth Great Again cogieron las siglas del movimiento MAGA liderado por Trump. Vimos cómo una empresa con la repercusión de Ecoalf le dió la vuelta a la visión política del presidente de los Estados Unidos desde una lona en la Gran Vía. ¿Fue un acto de valentía, de humor o de toque de atención?

R.: Fue una combinación de todo. Llegaba el día de la Tierra [22 de abril] y estábamos trabajando con nuestra agencia y, de repente, surgió esta idea justo cuando todas las noticias eran tremendamente negativas. Todo lo que leías era tremendamente triste.

Así surgió un poco la idea de Make Planet Earth Great Again y aprovechar esa lona que había en Gran Vía. Yo creo que resumía muy bien qué es Ecoalf y hacia dónde creemos que tiene que ir el mundo.

P.: ¿Es una llamada de atención? ¿Crees que estamos viviendo un paso atrás en la concienciación por el medioambiente con la polarización ideológica?

R.: Lo creo, sí. Lo estamos viendo. Sobre todo en el mundo de la moda. Hubo un momento de auge de colecciones cápsula en ese sentido. En los últimos años vemos que hay como una sensación de parón en la concienciación ambiental. Es muy triste porque es absolutamente necesario.

P.: ¿Cómo es el armario de Javier Goyeneche?

R.: Tengo un armario con muy poca ropa. Sí que es verdad que siempre testeo muchísimas prendas que van a salir de Ecoalf al mercado, en el futuro, y por este motivo tiene tendencia a irse llenando. Pero bueno, tengo la suerte de que tengo dos niños con mi talla, así que dura poco en mi armario.

P.: Y la prenda a la que Javier Goyeneche le tiene más apego…

R.: Sin duda la primera prenda que pones en el mercado, que sigue siendo una que se vende muy bien: es un plumífero que se llama Aspenalf. Es una prenda a la que yo tengo muchísimo cariño. También, hoy en día, a unas zapatillas que se llaman Strenk que, de verdad, me encantan y que, además, están funcionando fenomenal.

P.: Un consejo de a pie para ponerse al día en moda sostenible.

R.: El primer consejo es que consumamos menos. Y que cuando vayamos a consumir, que sepamos su trazabilidad en la cual nos sentimos cómodos. Yo creo que eso es muy importante.

P.: Y la última, para terminar. ¿Dónde estará Ecoalf dentro de 10 años?

R.: Tenemos vocación de crear una marca internacional. Hoy en día el 50% de las ventas son fuera y nos gustaría llegar a un 80% de las ventas fuera de España. Además, nuestra aspiración es que sea una marca reconocida, una marca referente en hacer las cosas de forma diferente. Nosotros siempre hablamos de storydoing más que de storytelling.

Nos gusta formar parte de los proyectos. No nos gusta contarte que hay un problema en el océano. Nos gusta estar sacando cientos de toneladas cada año del fondo del océano gracias a la ayuda de los pescadores. Nos encanta involucrarnos mucho en los proyectos y vivirlos muy de cerca.