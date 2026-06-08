El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha admitido a trámite las querellas presentadas por PP y Vox contra el expresidente de la SEPI Bartolomé Lora por un presunto delito de prevaricación en el rescate de Air Europa.

De esta manera, el juzgado ha tomado la decisión de reabrir la investigación y cita como investigado a Bartolomé Lora, quien va a tener que declarar el próximo día 3 de julio. Además, también ha requerido numerosa documentación a la SEPI y al fondo que otorgó esos rescates, no solo el de la mencionada aerolínea, sino también el de Plus Ultra.

El Juzgado de Instrucción admite así a trámite las querellas del Partido Popular y Vox que ponen en cuestión el rescate de Air Europa y pone sobre la mesa un delito de prevaricación del que era presidente de la SEPI cuando se produjo el rescate por casi 500 millones de euros en el año 2021.