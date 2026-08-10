Sánchez recomienda ahora «libros para el verano» en TikTok mientras Ceuta sigue invadida por 10.000 inmigrantes ilegales

Sánchez vuelve a partirse la caja en la cara de los españoles. Mientras Ceuta sigue intentando digerir la mayor crisis migratoria de su historia, con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, denunciando este mismo sábado que el Gobierno maquilla las cifras y que en realidad quedan entre 8.000 y 11.000 inmigrantes ilegales sin controlar —frente a los 2.500 que reconoce Moncloa—, el inquilino de la Moncloa ha decidido que este era, precisamente, el momento de grabarse un vídeo para recomendar lecturas de verano.

El vídeo, publicado en su cuenta de TikTok, repite la fórmula que ya le funcionó hace unas semanas con la polémica «playlist del verano» —aquella que coincidió con la comparecencia de Grande-Marlaska sobre la crisis migratoria—. Esta vez Sánchez ha elegido el formato «recomendación cultural» para presentar tres títulos, uno por género, con el tono desenfadado y cercano que tanto gusta a su equipo de comunicación.

En el apartado de novela, la elección ha sido Comerás flores, de la escritora gallega Lucía Solla, una historia sobre el duelo y la violencia psicológica de baja intensidad protagonizada por una joven atrapada en una relación de dependencia afectiva. Para el cómic, Sánchez ha escogido Nocturnos, de Laura Pérez.

Y para el ensayo, se ha decantado por The Age of Unpeace, del británico Mark Leonard, director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que analiza cómo la hiperconectividad global se ha convertido en un arma de las grandes potencias, con sanciones, boicots y controles de fronteras como nuevas herramientas de conflicto entre Estados.

No faltan los usuarios que han decidido completar la lista de lecturas del presidente por su cuenta. Entre las decenas de respuestas al vídeo, uno de los títulos más repetidos y con más «me gusta» no es ni de Lucía Solla ni de Mark Leonard, sino uno que Sánchez no ha mencionado en ninguna de sus recomendaciones oficiales: «Cómo dimitir».