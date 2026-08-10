Precio de la gasolina hoy 10 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Comienza la semana, sabiendo donde están las gasolineras más baratas de Madrid
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Comienza una nueva semana y es posible que no tengas pensado coger el coche demasiado si estás de vacaciones, pero con estas temperaturas apetece irse a la piscina o incluso hacer una pequeña escapada para buscar aquellos lugares, como parques naturales, que tal vez son más frescos. En ese caso, quizás sí que tengas que desplazarte en coche y como no, comprobar el nivel de combustible en el depósito así como el precio de la gasolina para este lunes 10 de agosto en Madrid.
Y es que no es cuestión de parar en cualquier gasolinera o estación de servicio y repostar sin más. Sabemos que el precio de la gasolina puede variar, aunque sea ligeramente, de una a otra, de modo que nada como saber dónde ir y para ello, tenemos los datos que marca el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, y a los que las gasolineras reportan precisamente los precios actualizados.
Precio de la gasolina hoy 10 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Tengamos en cuenta que el precio del combustible lleva siendo noticia desde hace meses debido a factores como la crisis de Oriente Medio, las rebajas que se decidieron aplicar por la crisis energética, y que nos llevan a que actualmente sólo haya un descuento de diez céntimos el litro, de modo que saber dónde repostar es algo esencial e importante y aquí tienes las gasolineras más baratas para hoy lunes:
Gasolina 95
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.479 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.579 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.669 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.699 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.719 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.749 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.755 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- BP San Peter 365. Madrid. Carretera A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: 1.769 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y la Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.769 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.769 €/l.
- BP Taraza 365. Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Cepsa Ciudad del Automóvil 365. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.785 €/l.
- BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.789 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l.
- Cepsa San Fernando 365. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l.
- Repsol. Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: 1.795 €/l.
- BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.679 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Petroprix. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.689 €/l.
- Petroprix. Madrid. Avenida Aviación, 22. Precio: 1.689 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.698 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.699 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.699 €/l.
- Meroil. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2 (C.C. Alcampo). Precio: 1.699 €/l.
- Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.699 €/l.
Con los listados que te acabamos de dar a conocer ya sabes donde puedes repostar pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, te aconsejamos que entres en el Geoportal tú mismo para encontrar resultados tanto en forma de listado como los mostrados, o también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo: