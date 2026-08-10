Comienza una nueva semana y es posible que no tengas pensado coger el coche demasiado si estás de vacaciones, pero con estas temperaturas apetece irse a la piscina o incluso hacer una pequeña escapada para buscar aquellos lugares, como parques naturales, que tal vez son más frescos. En ese caso, quizás sí que tengas que desplazarte en coche y como no, comprobar el nivel de combustible en el depósito así como el precio de la gasolina para este lunes 10 de agosto en Madrid.

Y es que no es cuestión de parar en cualquier gasolinera o estación de servicio y repostar sin más. Sabemos que el precio de la gasolina puede variar, aunque sea ligeramente, de una a otra, de modo que nada como saber dónde ir y para ello, tenemos los datos que marca el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, y a los que las gasolineras reportan precisamente los precios actualizados.

Precio de la gasolina hoy 10 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Tengamos en cuenta que el precio del combustible lleva siendo noticia desde hace meses debido a factores como la crisis de Oriente Medio, las rebajas que se decidieron aplicar por la crisis energética, y que nos llevan a que actualmente sólo haya un descuento de diez céntimos el litro, de modo que saber dónde repostar es algo esencial e importante y aquí tienes las gasolineras más baratas para hoy lunes:

Gasolina 95

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1.549 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.549 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.549 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, s/n. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.579 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Petroprix. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.579 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.669 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.699 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.709 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.719 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.749 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.749 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1.755 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.755 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. Carretera A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Carretera A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y la Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.769 €/l .

. La Aldehuela y la Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . BP Taraza 365 . Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: 1.769 €/l .

. Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.785 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.789 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Repsol . Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: 1.795 €/l .

. Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: . BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.599 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.669 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.669 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.679 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1.679 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.679 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Oil+ . Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Petroprix . Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.689 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Petroprix . Madrid. Avenida Aviación, 22. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. Avenida Aviación, 22. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.698 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.699 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2 (C.C. Alcampo). Precio: 1.699 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2 (C.C. Alcampo). Precio: . Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.699 €/l.

Con los listados que te acabamos de dar a conocer ya sabes donde puedes repostar pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, te aconsejamos que entres en el Geoportal tú mismo para encontrar resultados tanto en forma de listado como los mostrados, o también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo: