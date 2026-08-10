¿Cómo será el invierno? Un fenómeno que se está formando frente a las costas de la India ofrece las primeras pistas

Un fenómeno que se está formando frente a las costas de la India ofrece las primeras pistas de cómo será el invierno. Estamos viviendo uno de los peores veranos de los últimos tiempos, nos enfrentamos a una ola de calor tras otra y lo hacemos de tal forma que tocará empezar a pensar en una serie de cambios que pueden aparecer en cualquier momento. Queremos ya ver llegar un otoño que nos traerá algunas pistas de cómo será el invierno más intenso de los últimos tiempos.

De la misma forma que tocará empezar a preparar todo lo que nos espera para una recta final del verano que puede causar estragos, con algunas novedades que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Es hora de descubrir lo que puede pasar con unas pistas que el propio planeta nos va dando, con una situación que podría complicarse por momentos. Este fenómeno puede cambiarlo todo por completo, en especial, en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Los expertos de la AEMET están muy pendientes de unos mapas que pueden traer consecuencias inesperadas.

El invierno que nos espera

En verano acabamos deseando que llegue el frío, un momento del año que nos hace quedarnos más en casa o conseguir una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es momento de conocer en primera persona qué puede pasar en este verano 2026-2027.

Aunque faltan unos meses para que en nuestro hemisferio empiece esta estación del año, podríamos estar ante una serie de novedades que pueden acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla. El hecho de que estemos ante una serie de cambios que pueden acabar generando estos días que hasta el momento desconocíamos.

Es hora de estar muy pendientes de esta situación que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante una serie de situaciones que ponen los pelos de punta. Este invierno puede ser igual o más duro que un verano para el que quizás no estábamos del todo preparados.

Nos espera un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver. En unos días en los que quizás necesitamos este invierno que puede alejarnos de un verano de altas temperaturas.

Un fenómeno que se está formando frente a las costas de la India ofrece las primeras pistas

Frente a las costas de la Indica ofrece las primeras pistas este fenómeno que llega de la mano de meteorólogos que están lejos. Es hora de saber en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y suma unos eventos que serán esenciales que tengamos en consideración.

Los expertos de Watson nos explican que: «El fenómeno se llama Dipolo del Océano Índico (IOD). Este es un patrón de las temperaturas del mar en el Océano Índico. Esto es tan pronunciado que las temperaturas en las partes occidental y oriental de este cuerpo de agua difieren, lo que crea una circulación atmosférica. Según el análisis de Severe Weather Europe, actualmente se está produciendo un IOD positivo. Por lo tanto, las temperaturas del agua son más bajas en el este que en el oeste. Así, el aire sube y baja en el este, se crea la circulación. Esto, junto con otros fenómenos como El Niño, influye en la corriente en chorro y crea áreas de alta y baja presión en el hemisferio norte o influye en su dirección de tracción».

Siguiendo con la misma explicación: «Por lo tanto, el IOD funciona según un principio básico similar al de El Niño. En ambos fenómenos, las temperaturas inusuales del mar cambian las circulaciones de aire, las precipitaciones, las condiciones de presión y los vientos, en resumen: el clima y el tiempo. Además, los dos fenómenos están relacionados: El Niño actual cambia los vientos y las condiciones de presión de tal manera que favorecen la aparición de un IOD positivo. Por lo tanto, el fenómeno sobre el Pacífico permite las diferencias de temperatura antes de la India, que ponen en marcha las circulaciones que influyen en el clima sobre Europa. Y: Los dos fenómenos juntos refuerzan toda la influencia en la corriente en chorro».

Los efectos de este fenómeno ponen los pelos de punta: «Entonces, ¿qué significa un El Niño fuertemente pronunciado y un IOD positivo para el invierno en Europa? Aquí hay que decir que los investigadores esperan que el IOD actual afecte especialmente al otoño y a los primeros meses de invierno. Por lo tanto, la combinación de los dos fenómenos favorece la formación de una cresa de alta presión en el sur de Europa y una presión de aire más baja sobre el norte y el noroeste de Europa. Esta diferencia de presión favorece la corriente occidental desde el Atlántico, lo que resultaría en temperaturas más suaves. El aire húmedo del Atlántico, por otro lado, aumentaría las posibilidades de precipitaciones generalizadas sobre Europa. Sin embargo, junto con las temperaturas más suaves, esto cae más como lluvia que como nieve».