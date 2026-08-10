La jornada del 10 de agosto de 2026 trae consigo intervalos nubosos en toda la provincia, con posibilidades de precipitaciones débiles y chubascos aislados. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, especialmente en Álava, mientras que el viento será flojo y variable, intensificándose por la tarde en algunas zonas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: sol brillante con nubosidad intermitente

El sol se despereza tímidamente en el horizonte de Bilbao, brindando una jornada con máximas que alcanzarán los 29 grados. El cielo, adornado de algunas nubes esporádicas, promete ser mayormente despejado, aunque hay margen para algún chubasco ligero durante la mañana. Con una sensación térmica que podría llegar a sentirse más cálida, el ambiente será agradable, a pesar de que la humedad se mantendrá alrededor del 60%.

A medida que avanza el día, la brisa será apenas perceptible, con rachas que no superarán los 7 km/h. Planear una tarde al aire libre permitirá disfrutar de una temperatura suave en torno a los 28 grados, con cielos que irán despejándose aún más. Al caer la noche, los termómetros marcarán unos agradables 18 grados, ofreciendo una bella despedida del sol a las 21:21, mientras la ciudad se prepara para una tranquila velada.

Cielos nublados y posible lluvia en Baracaldo

Las nubes se asientan pesadamente sobre Baracaldo, anunciando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 18 grados y una ligera brisa. A medida que avanza el día, se prevén lluvias esporádicas con una probabilidad del 20%, acompañadas de rachas de viento de hasta 10 km/h que podrían intensificarse.

El contraste será evidente en la evolución del tiempo: la mañana parece más templada, mientras que la tarde se presentará más gris y fría, sin probabilidades de lluvia. Con el termómetro alcanzando los 28 grados, la sensación térmica podría ser abrumadora, especialmente con la humedad que oscilará entre el 60% y el 100%. Se recomienda llevar paraguas y un abrigo ligero, para disfrutar del día sin sorpresas desagradables.

Guecho: jornada soleada y agradable

El día comienza en Guecho con un amanecer tranquilo y templado, con una temperatura mínima de 18 grados y un cielo parcialmente nublado que promete dar paso a un ambiente cálido. La probabilidad de lluvias es baja, apenas un 5% durante la mañana, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz desde las 7:11 hasta las 21:22. El viento soplará de forma moderada, alcanzando una velocidad de 10 km/h, así que no habrá que preocuparse por rachas fuertes.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el sol calentará el ambiente, alcanzando una temperatura máxima de 26 grados. La humedad, que podría sentirse un poco pesada con un 65% de mínima, no será un impedimento para disfrutar de esta jornada mayormente soleada. Sin lluvia ni frío en el horizonte, se avecina un día ideal para actividades al aire libre.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo en Santurce se presenta bastante estable, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 27 grados. La mañana será mayormente soleada, aunque se esperan algunas nubes y solo hay una leve probabilidad de lluvia en la madrugada. Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ideal para disfrutar de un agradable día.

Este es un día perfecto para salir a pasear y disfrutar del ambiente tranquilo que ofrece la ciudad. La suave brisa que sopla del norte y las cómodas temperaturas invitan a realizar actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar la jornada.

Cielos parciales y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos parcialmente nublados, creando un ambiente suave que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondan los 17 grados, lo que se siente como una brisa agradable. A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 30 grados por la tarde, aunque sin presencia de lluvia. No olvide llevar consigo una prenda ligera, ya que el sol brillará con fuerza y el calor se hará notar.