El consejo del meteorólogo José Miguel Viñas para ver bien el eclipse: «Si el tiempo es cambiante, habrá que decidir dónde verlo esa misma mañana»

José Miguel Viñas para ver bien el eclipse se necesita poner en práctica este importante consejo, el tiempo puede ser cambiante por lo que quizás nos deberemos mover esa misma mañana. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada actividad puede contar y sin duda alguna, será el que nos hará vivir el eclipse de nuestra vida de una forma diferente. Para muchos, es el momento ideal para casarse o para descubrir el evento del año. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Si el tiempo es cambiante tocará saber cuál es el mejor punto para poder ver este eclipse que realmente puede acabar siendo el que nos acompañará de cerca. Con algunas novedades que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en estos días de agosto en los que la estabilidad, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esta estabilidad propia del mes de agosto puede convertirse en parte de la historia, el día más importante del año.

Si el tiempo es cambiante, habrá que decidir dónde verlo esa misma mañana

Esta frase que llega de manos de uno de los expertos en el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, de tal manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, con ciertas novedades que pueden acabar generando alguna que otra sorpresa.

Estos detalles que se irán plasmando un día 12 de agosto que llevamos esperando meses o incluso años, puede acabar siendo el que nos dará un importante cambio de tendencia en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Es momento de vivir la experiencia de nuestra vida.

Un eclipse que no vamos a volver a ver de esta manera jamás, siendo el primero de los 3 que veremos en España y lo haremos ocupando un papel central en estos eventos. No es habitual que tres años consecutivos acaben dando lugar a una situación que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno.

Este es el consejo del meteorólogo José Miguel Viñas para ver bien el eclipse

No debemos dudar a la hora de movernos para ver el eclipse en perfectas condiciones y eso quiere decir que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Este tipo de elementos que vamos a ver una vez en la vida se merece toda nuestra atención posible.

Tal y como nos explican desde el Instituto Geográfico Nacional nos explican que: «Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país. Para realizar una observación segura del eclipse consultar la página de precauciones».

Siguiendo con la misma explicación: «El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17 y 34 minutos (hora oficial en península e Illes Balears) en el mar de Bering y terminará a las 21 horas y 58 minutos en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media). La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y València. El máximo del eclipse se producirá a las 19h 46m (hora oficial en península y Baleares) cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos. En la siguiente animación se puede ver el recorrido completo del eclipse. Los tiempos corresponden a la hora oficial peninsular».

Podremos ir siguiendo este eclipse buscando las mejores localizaciones posibles para este evento que será uno de los más esperados de estos días.