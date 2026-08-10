La AEMET declara el aviso naranja en Valencia y Castellón por tormentas de hasta 40 l/m2

El aviso naranja en Valencia y Castellón por tormentas de hasta 40 l/m2 puede cambiarlo todo. En especial en aquellos puntos del país en los que luchan contra unos incendios que pueden complicarse por momentos. Este año el miedo a una nueva complicación de este tipo podría acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en un territorio castigo por las altas temperaturas y sus consecuencias.

Estamos acostumbrados a las altas temperaturas, pero eso no quiere decir que tengamos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de sacar el paraguas, en especial, si tenemos en cuenta lo que puede llegar en estas fechas en las que cada pequeño gesto cuenta. Este tipo de detalles pueden acabar convirtiéndose en la manera de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta que realmente puede cambiarlo todo, con una lluvia que será especialmente bienvenida en estas fechas.

El aviso naranja de la AEMET se activa

La esperada lucha contra una serie de elementos que este verano se han convertido en una auténtica pesadilla. Las olas de calor que han llegado de forma sistemática se han acabado convirtiendo en un problema para varios puntos del país en los que cada pequeño gesto cuenta.

Los expertos de la AEMET no dudan en poner sobre la mesa una previsión del tiempo que podría cambiarlo todo y que, sin duda alguna, acabará marcando esta diferencia que esperábamos, después de unas olas de calor que se han ido repitiendo en el tiempo.

Sobre todo, ante unas lluvias que podrían acabar generando alguna que otra sorpresa inesperada en puntos que quizás necesiten de este elemento. Es hora de conocer lo que podría acabar pasando en unos días que quizás tocará empezar a ver llegar un giro radical que quizás nos situará en el peor de los escenarios posibles.

La lluvia pone en riesgo a determinados puntos, pero también es un peligro estas altas temperaturas que podrían acabar generando más y más problemas. Estos elementos que nos acompañarán pueden acabar siendo un problema que se incrementará con el paso de las horas en esta comunidad.

Valencia y Castellón: tormentas de hasta 40 l/m2

Hasta 40 l/m2 estarán llegando a una Comunitat Valenciana que necesita de esta agua en algunos puntos, después de un verano con unos incendios que han causado estragos. Lo que nos estará esperando es un giro radical que puede igualmente poner en riesgo determinados puntos afectados por una sequía extrema de estas últimas semanas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral a primeras horas que tenderán a disiparse; por la tarde aumentará a cielo nuboso en general con nubes de evolución diurna. Se esperan chubascos y tormentas, que serán menos probables en el sur de Alicante; pueden ser localmente muy fuertes en el interior de Castellón y de Valencia, así como en el litoral sur de esta, e ir acompañados de granizo grande y rachas de viento muy fuertes localmente; no se descartan chubascos de intensidad torrencial en el interior de Castellón y granizo muy grande en esta zona y también en el sur de Valencia. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso ligero. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente muy fuertes o torrenciales en el interior de Castellón y de Valencia, así como en el litoral sur de esta; localmente fuertes en el resto salvo en el sur de Alicante».

La previsión del tiempo de la AEMET se extiende para el resto de España esta alerta: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. En Galicia, área cantábrica, alto Ebro y litorales mediterráneos, predominarán los cielos nubosos o cubiertos con una tendencia a abrirse cada vez más claros. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el tercio oriental y montañas del norte, con chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, en el sur de la Ibérica, la Comunidad Valenciana, el sudeste y Navarra, y con menor probabilidad, en el Pirineo oscense y zonas aledañas. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso o despejado en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, con brumas y nieblas costeras en litorales de la propia Galicia y Alborán. Calima ligera en Alborán. Temperaturas máximas en ascenso en el extremo noroeste peninsular y Alborán, con descensos en la mitad este y en general con pocos cambios en el resto. Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares y localmente en la meseta norte, pudiendo rebasar los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular, Cantábrico oriental y alto Ebro, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo».