Vivas desmiente al Gobierno y denuncia que quedan entre 8.000 y 11.000 inmigrantes ilegales en Ceuta

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha comparecido este sábado ante los medios tras su reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para trasladarle la gravedad de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Vivas ha sido tajante: se cumplen ocho días de lo que ha calificado como «la agresión más grave» sufrida por Ceuta en su historia reciente, y la situación, ha insistido, es «insostenible».

«La única salida es Marruecos, a través de la frontera del Tarajal», ha afirmado, antes de advertir de que quienes continúan en Ceuta deben saber que «aquí no va a haber papeles» ni «salidas a la península».

El mandatario ceutí ha descrito una ciudad desbordada, con miles de personas sin techo repartidas por calles, barriadas, montes y playas, sin tener cubiertas sus necesidades más básicas. Según los datos que maneja el Gobierno local, hasta 11.000 inmigrantes deambulan actualmente por Ceuta sin destino ni respuesta institucional, generando lo que Vivas ha definido como un escenario de inseguridad que «perturba la vida ordinaria» de la ciudad y «pone en riesgo la convivencia» entre vecinos.

«Violación territorial»

Vivas no ha rehuido la contundencia a la hora de calificar lo ocurrido. El presidente ceutí ha hablado de una auténtica «violación territorial» que exige una respuesta «inmediata» por parte del Gobierno de la nación, a quien corresponde, ha subrayado, resolver una crisis que desborda las competencias de la ciudad autónoma.

Para Vivas no hay ambigüedad posible sobre la solución, que pasa en todo caso por el retorno a Marruecos, a través de la frontera del Tarajal, de todas las personas que entraron de forma irregular en Ceuta y que permanecen en la ciudad.

De no producirse ese retorno, ha advertido Vivas, la ciudad quedará instalada en «una incertidumbre insostenible» que compromete su futuro, su estabilidad y su desarrollo. Pese a ello, el presidente ha llamado a la resistencia institucional: «Toca resistir en beneficio de esta solución», ha defendido.

Tres peticiones al Gobierno central

Vivas ha aprovechado su comparecencia para trasladar tres exigencias concretas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien atribuye un papel «fundamental» en la resolución de la crisis:

Refuerzo policial: incremento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con mayor presencia en las calles que dé respuesta a la magnitud de la situación que vive la ciudad.

Agilización del retorno: despliegue de recursos humanos y materiales en el área de extranjería para que el proceso de retorno de los migrantes se produzca de forma más ágil e inmediata.

Presencia militar: mantenimiento del ejército en las calles de Ceuta como elemento que transmita «tranquilidad y seguridad» a la población.