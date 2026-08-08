Las imágenes que el Gobierno no quiere mostrar: OKDIARIO graba de madrugada a miles de inmigrantes durmiendo a la intemperie en Ceuta

La realidad de Ceuta de madrugada es muy diferente a la «normalidad» que vende el Gobierno. OKDIARIO ha recorrido las calles de la ciudad autónoma en las horas más oscuras de la noche y ha grabado imágenes estremecedoras que contradicen el relato oficial: cientos de inmigrantes duermen a la intemperie en aceras, plazas y rincones de la ciudad, tapados con mantas o cartones, mientras otros deambulan sin rumbo por las calles vacías sin saber adónde ir.

Las imágenes captadas por este periódico muestran una ciudad irreconocible, tomada por una marea humana que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sabido ni querido gestionar. Familias enteras, mujeres y niños de corta edad malduermen en el suelo mientras los vecinos de Ceuta conviven a la fuerza con una situación de emergencia humanitaria que las autoridades intentan maquillar con cifras millonarias y declaraciones de autofelicitación.

Todo ello mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en hablar de «normalidad» desde Madrid, sin haber pisado la ciudad y sin dar explicaciones sobre una crisis que los ceutíes viven en primera persona cada noche.