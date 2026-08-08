Jorge Martín le arrebata la pole y el récord a Raúl Fernández en Silverstone ¡por 21 milésimas!

Jorge Martín se ha llevado una pole de líder en el GP de Gran Bretaña de MotoGP, en el circuito de Silverstone. Con el cronómetro a cero, el líder del campeonato consiguió un tiempo de 1:56.160 que le daba la pole in extremis y dejaba sin premio a Raúl Fernández por 21 milésimas. El 89 batió además el récord de la pista, desde ayer en posesión de su compañero Marco Bezzecchi (1:56.280). Tercero saldrá Ai Ogura, mientras que el italiano partirá quinto, justo delante de Marc Márquez.

Tras la primera tanda, Marc Márquez se marchaba a boxes en primera posición con 12 milésimas de ventaja sobre su hermano, Álex Márquez. El 1:56.527 era el mejor tiempo del 93 en todo el fin de semana, y lo hizo en su primera gran vuelta al ataque. Aquí venía a salvar los muebles un poco, pero de primeras salió fuerte para marcar territorio.

Raúl Fernández había sido el primero en marcar el mejor registro. Después le superó Álex en su segundo intento, pero Marc pasó por encima de todos. No obstante, como era de esperar, las Aprilia mejoraron notablemente. El ilerdense ya no pudo mejorar ese registro y acabó cayendo hasta la sexta posición de la parrilla, más o menos lo esperado según sus previsiones del viernes.

El primero en mejorar era Marco Bezzecchi nada más salir a pista. El de Aprilia se ponía primero, pero esa alegría le duró muy poco porque enseguida le sacó de ahí un Raúl Fernández recién renovado con Trackhouse. El madrileño quería ponerle la tercera estrella a su casco especial de los campeones del mundo en el pasado Mundial. Parecía que nadie podría batir su registro porque el tiempo ya era mejor que el récord de la pista de Bez.

Pero entonces apareció Jorge Martín, que no había dicho su última palabra, y apareció en el tercer sector calcando exactamente el tiempo de Raúl Fernández. Pasó a 0,0 de su compatriota. Todo se decidió en un último sector fabuloso de Martinator, donde le sacó 21 milésimas al de Trackhouse para arrebatarle la pole en territorio británico. Di Giannantonio impidió el póker de las Aprilia y saldrá cuarto.

Lecuona da la campanada en la Q1

Saltó la sorpresa en la Q1. Iker Lecuona se metió en la Q2 junto a Franco Morbidelli después de firmar el segundo mejor tiempo de la sesión a rueda del italiano. Esto dejó fuera a un Fabio Quartararo que lo intentó hasta la última vuelta, pero se quedó a unas milésimas del tiempo del español y partirá decimotercero.

Más atrás saldrá un Pecco Bagnaia que sigue sin encontrarse cómodo encima de la Ducati y terminó sexto en la Q1. De hecho, en ningún momento estuvo cerca de pasar. Por tanto, el 63 partirá desde la decimosexta plaza de la parrilla, justo delante de Álex Rins.