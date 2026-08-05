Raúl Fernández se queda en Trackhouse: renueva hasta 2028

Ya es oficial, Raúl Fernández continuará vistiendo los colores del Trackhouse. El piloto español de MotoGP ha renovado con su actual equipo, satélite de Aprilia, por dos temporadas –2027 y 2028–. Tras varios meses de rumores sobre su futuro, por fin lo ha zanjado. El nuevo contrato ha tardado en llegar. El madrileño se lo había ganado a pulso con su rendimiento en pista y, finalmente, seguirá en MotoGP otros dos años.

Fernández, de 25 años, se unió al proyecto de Trackhouse antes de la temporada 2024. En 2025 logró subir al podio en los sprint de Mandalika y Phillip Island, antes de conquistar en Australia la primera victoria en un Gran Premio tanto para él como para el equipo estadounidense.

El piloto español ya suma en 2026 tres podios en Grandes Premios y otros tres en sprint, incluidas dos victorias, en Mugello y Assen. Así, sigue definiéndose la parrilla de 2027, temporada en la que la categoría reina de motociclismo estrenará nueva normativa, aunque el compañero de equipo de Fernández todavía no ha sido confirmado, ya que el japonés Ai Ogura pilotará para Yamaha el año que viene. Pero todo apunta a que compartirá box con Enea Bastianini.

Raul signs through 2028 to continue being part of the Trackhouse MotoGP story. #Trackhouse #RaulFernandez #MotoGP pic.twitter.com/jx151buqoE — SuperFile Trackhouse MotoGP Team (@TrackhouseMoto) August 5, 2026

Justin Marks, propietario de Trackhouse Entertainment Group, se mostró «encantado» de anunciar la renovación de Raúl Fernández. «Raúl ha estado completamente comprometido con nuestra misión y nuestros objetivos. Ha crecido como piloto tanto encima de la moto como en su preparación, su enfoque y su madurez», destacó.

«Creemos que este equipo y estas motos están preparados para luchar de forma constante por el campeonato en los próximos años y que Raúl puede ayudarnos a alcanzar grandes metas en este deporte», zanjó.