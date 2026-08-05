Los proetarras toman las Fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria y el ayuntamiento del PSOE mira para otro lado

El comienzo de las Fiestas de la Virgen Blanca, en Vitoria, se ha visto salpicado por la actuación de un grupo de proetarras, que decidieron tomar el festejo de inauguración con un despliegue de pancartas permitido por el Ayuntamiento de la ciudad vasca, en la que gobierna el PSE-PSOE. Los dirigentes socialistas decidieron mirar para otro lado ante la exhibición de lonas gigantes con mensajes independentistas.

Las Fiestas de la Virgen Blanca comenzaron este lunes 4 de agosto en Vitoria con una plaza repleta de asistentes y un amplio despliegue de pancartas de ideología independentista de izquierdas, procedente de simpatizantes de EH Bildu, que presidieron buena parte del acto inaugural. Entre los mensajes más visibles destacó una enorme lona roja con el lema en euskera «Euskal Estatu Sozialista Eraiki», cuya traducción al castellano es «Construir un Estado socialista vasco».

La pancarta, situada en el centro de la plaza, estuvo acompañada por otras enseñas con referencias a «Euskal Herria» y junto a una gran lona en inglés con la frase «Freedom for the Basque Country» –»Libertad para el País Vasco»–. También pudieron verse numerosas ikurriñas y otros símbolos vinculados al independentismo vasco, tratando de eclipsar la presencia de decenas de miles de ciudadanos vitorianos, dispuestos a comenzar la celebración de las tradicionales fiestas de la ciudad.

Las imágenes difundidas desde el inicio de las fiestas muestran cómo estos mensajes ocuparon una posición destacada entre la multitud congregada para seguir el tradicional lanzamiento del chupinazo. En las instantáneas también se distinguen jóvenes de origen magrebí, posiblemente menores de edad, que colaboraban con los independentistas en el despliegue de las pancartas en la Plaza de la Virgen Blanca.

Los lemas empleados remiten a postulados propios de la izquierda independentista vasca, al reivindicar la creación de un Estado vasco de carácter socialista y hacer referencia al concepto político de «Euskal Herria».

La presencia de simbología de esta naturaleza en actos multitudinarios de las fiestas patronales contrasta con la calidad de un evento de carácter popular y abierto a toda la ciudadanía, que no debería convertirse en un escaparate de reivindicaciones políticas, permitido por las autoridades.

El primer día de las celebraciones volvió así a combinar el ambiente festivo con una marcada presencia de mensajes políticos por parte de simpatizantes proetarras, visibles para las decenas de miles de personas que abarrotaron el centro de la capital alavesa durante el inicio oficial de las fiestas de La Blanca.