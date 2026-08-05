El PP pide habilitar el Senado en agosto y que comparezcan tres ministros de Sánchez por la invasión a Ceuta

El Partido Popular ha pedido este miércoles que el Senado habilite el mes de agosto para celebrar varias comisiones parlamentarias para abordar la crisis migratoria en Ceuta, provocada por la entrada de alrededor de 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos, a través de la frontera del Tarajal.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, con mayoría absoluta en el Senado, ha reclamado que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, haga lo propio en la Cámara Baja.

Para el Senado, desde el PP solicitan la activación de hasta tres comisiones, la de Defensa, la de Interior y la de Asuntos Exteriores, para que comparezcan, en relación con la invasión a Ceuta, los ministros competentes, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, con el objetivo de explicar la actuación del Ejecutivo central ante esta crisis y «rendir cuentas». Asimismo, piden que comparezca la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Secretos Oficiales.

También quieren que se ponga en marcha la Comisión Mixta –Congreso-Senado– de Seguridad Nacional, donde tienen pedida la comparecencia del director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, por el cese de una funcionaria de Seguridad Nacional que adelantó en la web cifras de las personas que llegaron a Ceuta en la entrada masiva de la pasada semana.

En la misma línea, el PP pide activar las comisiones de Exteriores, Defensa e Interior del Congreso para recibir a los ministros y añade una comparecencia de Robles y de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Secretos Oficiales para que informen sobre la gestión de la emergencia migratoria y sobre la información de inteligencia de la que disponía el Gobierno antes de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.

Además, el partido de la oposición insta a Francina Armengol a convocar la Diputación Permanente «a la mayor brevedad posible» en pos de habilitar en el Congreso de los Diputados las mismas comisiones en un momento en el que se exigen «la rendición de cuentas y presencia institucional» por la alarmante situación migratoria que vive Ceuta.

El PP justifica esta petición en la necesidad de que el Gobierno explique la gestión de la crisis y advierte, además, de que en redes sociales existe «una nueva convocatoria para intentar un asalto a la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto».

Los populares sostienen que la «gravísima situación» que atraviesa Ceuta exige una «respuesta inmediata» en sede parlamentaria y consideran que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «debería interrumpir sus vacaciones para dar explicaciones sobre cómo se ha producido esta situación y qué medidas está adoptando para que no vuelva a repetirse».