Marta Sanahuja (Delicious Martha), rota tras perder al bebé que esperaba: «No hay latido»

Marta Sanahuja, conocida en redes sociales como Delicious Martha, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La creadora de contenido gastronómico y actual jurado de MasterChef ha confirmado que ha perdido el bebé que esperaba junto a su marido, el también influencer Rubén García. La pareja, que ya tiene un hijo, Enzo, ha compartido la triste noticia a través de sus perfiles de Instagram, acompañándola de varias fotografías y un desgarrador texto en el que Marta explica cómo están afrontando esta pérdida.

«No hay latido». Con estas tres palabras comienza el mensaje de la influencer, que reconoce que escuchar esa frase supuso el inicio de “la peor pesadilla” y que son “las tres palabras que ninguna madre desearía escuchar jamás”. En una de las imágenes aparece junto a su hijo Enzo, tumbada en la cama y abrazándolo. «No hay consuelo para una pérdida así. Solo tiempo. Estaré bien. Estaremos bien. Aprenderemos a vivir con ello», escribe Marta, consciente de que ahora comienza un proceso de duelo para el que no existen respuestas sencillas.

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La creadora de contenido también ha querido explicar por qué decidieron mantener el embarazo en privado. «No lo digas, es muy temprano. ¿Y si luego pasa algo?», recuerda. Ese miedo a comunicar la gestación demasiado pronto hizo que ella y Rubén decidieran no contarlo y vivirlo en la intimidad. Sin embargo, tras la pérdida, Marta reconoce que ese silencio también hizo que se sintieran solas. «No pudimos mostrar nuestra vulnerabilidad. Nuestro dolor», explica. Por eso ahora ha decidido hablar públicamente de lo ocurrido, convencida de que compartir una experiencia así puede ayudar a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo. «Compartirlo no nos hace más débiles. Nos hace más fuertes», afirma.

En su publicación, Delicious Martha también pone el foco en la frecuencia con la que se producen las pérdidas durante la gestación. Según los datos que comparte, uno de cada cuatro embarazos se detiene antes de llegar a nacer, lo que supone entre un 25% y un 30% de los embarazos. La influencer señala además que en el 80% de estos casos se debe a alteraciones cromosómicas incompatibles con la vida y que escapan al control de los padres. Un mensaje con el que pretende alejar cualquier sentimiento de culpa: «No, no podríamos haberlo evitado. No, no hemos hecho nada mal. No es nuestro cuerpo que haya fallado. Pero pasa. Y pesa. Y te rompe».

Marta también reflexiona sobre lo difícil que resulta descubrir que uno forma parte de una estadística que hasta ese momento parecía completamente ajena. «Tú no esperas nunca ser ese 1. Hasta que te toca serlo. Y te conviertes en parte de la estadística, porque ahora forma parte de tu historia», escribe. La influencer reivindica además la necesidad de normalizar las conversaciones sobre las pérdidas gestacionales y cuestiona que muchas mujeres tengan que vivirlas en silencio. «No contarlo hace que, cuando nos pase, nos sintamos solas. ¿Por qué tenemos que vivir un dolor tan grande en solitud? ¿Qué hay de malo en normalizar algo que pasa más de lo que creemos?», se pregunta.

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Con el corazón roto, pero también con la intención de que su experiencia sirva para acompañar a otras mujeres, Marta Sanahuja termina su mensaje con unas palabras de fortaleza. «Comparto esto con el dolor de mi corazón roto añicos, en mil pedazos. Pero con la seguridad absoluta de que muchas os sentiréis acompañadas, entendidas, menos solas», asegura. La pareja afronta ahora el duelo junto a su hijo Enzo, mientras intenta aprender a convivir con una pérdida que ya forma parte de su historia familiar. «Somos unas guerreras. Saldremos de esta y lo haremos aún más fuerte», concluye Marta, que se despide de su bebé con una última y emotiva frase: «Mi bebé estrella».