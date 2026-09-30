Ignazio Deias resucita Boccondivino, el italiano que cerró en plena crisis y ahora entra en la Guía Michelin: «Quería recuperarlo»

Entre los nuevos locales de moda, los grandes sellos internacionales y la gastronomía de afamados chefs, todavía encontramos una parte de la vida gastronómica de Madrid que aún resuena con fuerza. Hablamos del Madrid que resiste a las modas, que vuelve a tomar comanda y que lleva en sus paredes la historia de la ciudad. Si hoy hablamos con fuerza de esta versión que desata la nostalgia en la capital, es porque uno de sus locales catalogados dentro del sello de los de toda la vida se acaba de colar en la Guía Michelin tres años después de su reapertura. Se trata de Boccondivino, el italiano que impartió cátedra entre los locales con su misma denominación de origen y sentó el precedente de la alta cocina italiana dentro de Madrid.

Los grandes restaurantes pueden considerarse grandes pilares para saber más sobre la historia de una ciudad. Corría el año 1999, en la antesala de un cambio de siglo, cuando las nuevas corrientes gastronómicas de la ciudad prometían revolucionar el panorama gastronómico de Madrid. En las décadas anteriores, a partir de los 80, comenzó a popularizarse el asentamiento de grandes restaurantes de cocina internacional. Un aliciente que despertó el interés de un joven sardo llamado Ignazio Deias. Tenía entonces dos cualidades perfectas para dar forma a un gran restaurante: pasión por la cocina de su país y ganas de mostrar el potencial de esta gastronomía a una ciudad como Madrid.

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Fue entonces cuando Ignazio Deias abrió su primer local denominado Boccondivino en calle Castelló, 81. Desde que abrió sus puertas, no fue llamado a ser otro restaurante más y pronto se consolidó como una de las grandes referencias de la alta cocina italiana en Madrid. Con la circunstancia de que por motivos económicos tuvo que echar el cierre en 2011; aunque su historia no terminó con este traspiés.

Reescribiendo la historia de un clásico

Años después, en 2023, Deias dio una nueva vida a su proyecto, esta vez con una propuesta más ambiciosa, mejorada y madurada. Tanto es así que el restaurante ha entrado este mes de septiembre como uno de los lugares recomendados por la Guía Michelin. Se instaló en el entorno del Bernabéu, en la calle del Poeta Joan Maragall, 19. Pese a los cambios y el paso de más de una década, la voluntad del lugar es la misma: dar a la ciudad de Madrid un rincón donde degustar la auténtica cocina de Cerdeña, eso sí, bajo los códigos que rigen la alta cocina.

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El discurso llevado a la mesa toma forma a través de una carta que celebra la gastronomía italiana tradicional (pero de verdad). La propia Guía Michelin destaca de entre sus referencias platos como su Campidanese, in Sardegna è festa, patrono, matrimonio o divorzio. Pero a grandes rasgos, la propuesta de Boccondivino parte de una oferta principal donde poder encontrar gli antipasti, pastas, carnes y postres. Bajo estas categorías se abre un universo de técnicas tradicionales que envuelven al comensal en un viaje a la Cerdeña más profunda a través de los guisos, los platos de horno y, como no, el producto de temporada. Sólo en la terraza, el restaurante dispone de una reducida pero suculenta carta de pizzas con sólo 11 referencias, que van de los 12 a los 20 euros.

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Un gran pilar en su bodega

El otro punto para degustar Italia es su bodega, plagada de referencias enológicas al país al que pertenece. Entre ellos, destacan Piemonte il Barolo D.O.C.G. Nebbiolo, Piemonte il Barbaresco D.O.C.G. Nebbiolo o los vinos propios de Piemonte. Y aquí hay de todo: desde vinos que te permiten hacer una económica introducción a esta región, como el Vigna Campo del Gatto 2019 Barbera d’Alba D.O.C. Costa di Bussia Tenuta Arnulfo Monforte d’Alba. Hasta grandes referencias que rondan los 2.000 euros por botella, como es el caso del Monfortino Riserva 2013 Giacomo Conterno Monforte d’Alba.

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Hablamos de exclusividad en las referencias, pero también en la experiencia. Parte de la voluntad de este local es acercar la tradición enológica del país a los comensales y, por eso, una de sus propuestas más especiales es la experiencia Conexión Boccondivino & Fine Wine. Se trata de una forma especial de conocer el restaurante y los vinos italianos a través de un viaje gastronómico y enológico diseñado por Ignazio Deias.