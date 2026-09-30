Se buscan voluntarios para vivir gratis en Fuerteventura con habitación privada e Internet rápido a cambio de crear la web de una finca ecológica 16 horas semanales

¿Quién no ha soñado alguna vez con cambiar el piso de la ciudad por una temporada en Canarias sin pagar alquiler? Un agricultor de Tindaya, en el norte de Fuerteventura, busca a alguien que le cree la página web de su proyecto ecológico y le abra perfiles en redes sociales. A cambio ofrece techo, cocina y conexión rápida.

Son 16 horas de trabajo a la semana, con 3 días libres, una estancia mínima de una semana sin tope máximo indicado, habitación privada, cocina equipada e Internet de alta velocidad. La oferta tiene requisitos concretos y se gestiona a través de Worldpackers, una web de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis en Tindaya

El anfitrión se llama Julio César y su proyecto está en una finca que él mismo describe como aislada. En la ficha lo resume así, «necesito a alguien para crear la web de mi proyecto ecológico en mi finca aislada». Es nuevo en la plataforma y aún no tiene reseñas, aunque responde al 100% de los mensajes en pocas horas.

¿Y dónde queda Tindaya? En el municipio de La Oliva, al pie de una montaña de unos 400 metros que los antiguos habitantes de la isla consideraban sagrada. Hoy es el Monumento Natural de Tindaya, con más de 300 grabados con forma de pie en sus laderas. Así lo cuenta la web oficial de turismo de Fuerteventura.

La habitación es privada y el voluntario dispone de una cocina equipada para prepararse la comida, porque las comidas no están incluidas. La ficha añade lavandería gratuita y transporte a la llegada.

Las tareas tecnológicas y el horario

El trabajo consiste en desarrollar la web del proyecto desde cero, escribir sus contenidos y crear los perfiles en redes sociales. Dicho en lenguaje llano, contar en Internet qué se hace en la finca, con textos, fotos y una página que se vea bien en el móvil. La ficha no dice con qué herramienta, pero un gestor de contenidos gratuito como WordPress permite montar una web así sin programar cada línea.

¿Por qué una finca ecológica necesita a alguien así? Porque hoy un proyecto rural se da a conocer por la pantalla del móvil, y quien trabaja la tierra rara vez tiene tiempo para pelearse con plantillas y contraseñas. Es el mismo motivo por el que hay informáticos en la Antártida cuidando las redes de una base científica.

El horario es de 16 horas semanales, con tres días libres para recorrer las playas y los volcanes de la isla. La ficha no pide portfolio ni enlaces a trabajos anteriores. Trabajar con un portátil desde una finca canaria ya no suena tan raro como cuando el empleo tecnológico parecía atado a una oficina.

Los requisitos para postularse

El anfitrión pide español fluido y una edad de entre 20 y 65 años. Se aceptan viajeros solos, parejas y dúos de amigos, y la disponibilidad va de septiembre a febrero.

¿Qué no incluye? Los billetes, el seguro de viaje y el transporte corren por cuenta del voluntario, y no hay tasas extra. Para un español el papeleo es mínimo, porque se trata de un viaje dentro del país y basta con el DNI para volar.

Al estar la finca aislada, la compra y los desplazamientos corren por cuenta de cada uno. No es una misión a Marte, pero quien busque retos más duros sabe que la NASA busca voluntarios con exigencias bastante mayores.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

El primer paso es crear un perfil en la plataforma y elegir un plan de pago anual. El básico, Trips Solo, cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros), mientras que la versión para parejas o dúos sube a 69 dólares (unos 60 euros). Hay planes Pack de 109 dólares (unos 95 euros) y 139 dólares (unos 121 euros) con más protección, según la página de planes de Worldpackers.

Después toca enviar la solicitud al anfitrión, esperar la preaprobación y confirmar el viaje. Solo entonces se activa la Protección WP, que en el plan básico devuelve hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó, y garantiza la devolución del dinero si ningún anfitrión responde en los primeros 30 días. Mientras el jefe de Nvidia asegura que los mejores sueldos serán para albañiles y electricistas, saber montar una web todavía abre puertas.

Las plazas de este tipo de ofertas suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.

Crédito de la imagen: Julio César / Worldpackers.