Ni ingenieros ni matemáticos: según Jensen Huang, CEO de Nvidia, los trabajadores mejor pagados del mundo serán albañiles y electricistas

El debate sobre qué empleos destruirá la inteligencia artificial lleva años dominando la conversación pública sobre el futuro del trabajo. Pero Jensen Huang, el CEO de Nvidia, una de las empresas más poderosas del planeta en el desarrollo de esta tecnología, tiene una respuesta que no encaja con el relato habitual: los grandes beneficiados de la explosión de la IA no serán los ingenieros de software ni los especialistas en modelos de lenguaje, sino los electricistas, los albañiles, los fontaneros y los carpinteros.

Lo dijo durante su intervención en la conferencia Dreamforce, y no lo planteó como una opinión marginal sino como una consecuencia lógica e inevitable de lo que ya está ocurriendo.

Por qué los oficios manuales van a dispararse

El argumento de Huang parte de una realidad física que a menudo queda fuera del foco mediático: la inteligencia artificial no existe solo en la nube. Existe en centros de datos masivos que hay que construir, cablear, climatizar y mantener. Y esa infraestructura requiere trabajo humano que ningún algoritmo puede reemplazar.

«Si eres electricista, fontanero o carpintero, vamos a necesitar cientos de miles de ellos para construir todas estas fábricas», afirmó el directivo. Y añadió algo que ilustra la magnitud del fenómeno: «El sector de la artesanía cualificada de todas las economías va a experimentar un auge. Vas a tener que estar duplicando y duplicando y duplicando cada año».

Para entender la escala de lo que describe, Huang recurrió a un ejemplo concreto: un solo centro de datos de 76.000 metros cuadrados puede emplear hasta 1.500 trabajadores de la construcción durante su fase de edificación. Y Nvidia acaba de anunciar una inversión de 100.000 millones de dólares para ayudar a financiar el desarrollo de centros de datos basados en sus procesadores de IA. Eso son muchos centros de datos. Y muchos trabajadores.

Un mensaje directo a la generación Z

Huang también abordó de frente una narrativa que considera equivocada: la idea de que la inteligencia artificial amenaza especialmente los empleos de nivel inicial y deja sin salida a los jóvenes que se incorporan ahora al mercado laboral.

«A la generación Z le siguen diciendo que sus posibilidades de conseguir empleo son escasas mientras la IA amenaza los empleos de nivel inicial», reconoció. Pero su respuesta a esa preocupación fue directa: «Hay miles de empleos para los jóvenes gracias a un auge acelerado de los centros de datos. Solo tienen que estar dispuestos a ir a una escuela de formación profesional».

Es un mensaje que choca con la tendencia de los últimos años a presentar la formación universitaria como el único camino hacia la estabilidad económica. Huang, desde la cúspide de una de las empresas tecnológicas más valoradas del mundo, apunta exactamente en la dirección contraria.

Qué perfiles demanda el mercado ahora mismo

Más allá de los oficios tradicionales, el mercado laboral vinculado a la inteligencia artificial también está generando una demanda creciente de perfiles técnicos especializados. Según datos de Randstad Research, lo que más se busca en este momento no son tanto trabajadores que desarrollen IA, sino profesionales que sepan utilizarla de forma eficiente.

Entre los perfiles más solicitados destacan el ingeniero de datos, figura clave en la recopilación y gestión de grandes volúmenes de información, y el analista de datos de negocio. En el ámbito del desarrollo se demandan arquitectos de sistemas de IA, ingenieros de aprendizaje automático y desarrolladores de aplicaciones, mientras que en la consultoría y la investigación crecen los perfiles de especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los sectores que más se beneficiarán de forma general, según los expertos, son la programación, las actividades profesionales y técnicas, las telecomunicaciones y los medios de comunicación.

La visión de Huang coincide con la de otros analistas que llevan tiempo advirtiendo de que la próxima gran ola de oportunidades no está en el software sino en el mundo físico: en la construcción, el mantenimiento y la operación de la infraestructura que hace posible que la inteligencia artificial funcione. Una industria que, paradójicamente, no puede automatizarse a sí misma.