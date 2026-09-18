Vivas en ‘Horizonte’: «Le diría a Óscar Puente que deje de estar obsesionado conmigo y que pusiera interés en resolver la situación de Ceuta»

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se ha pronunciado en Horizonte sobre la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes. Contundente, Vivas ha hablado claro sobre la situación que se vive en la comunidad autónoma desde el pasado 30 de julio, asegurando que se trata de «una invasión que ha puesto en jaque la integridad territorial de España».

En directo en el programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, el presidente ha hablado de la situación límite e insostenible de Ceuta: «Cada día que pasa es peor. Estamos en una olla a presión y cuanto más presión, tiene más riesgo de poder estallar». Vivas se ha manifestado su preocupación por la falta de avances en cuanto a la vuelta a la normalidad:

«La vuelta a la normalidad no se trata de poner más asentamientos, se trata de acelerar los procesos para que todas las personas que participaron de la invasión vuelvan a Marruecos. Fue el compromiso que asumió el Gobierno y que esperamos que cumpla. Un compromiso que fue ratificado por las instancias europeas a instancias del Partido Popular», ha dicho Vicas en conexión desde Ceuta.

Sobre lo ocurrido en la ciudad, el presidente de la comunidad autónoma se ha mostrado tajante, asegurando que no se trata de una crisis migratoria, sino de una crisis existencial: «Decir que esto es una crisis migratoria es, cuanto menos, maquillar la realidad. Esto es una crisis existencial porque se ha puesto en juego la estabilidad de Ceuta y en jaque la integridad territorial de Ceuta de España y de Europa de una manera intencionada».

Partiendo de ahí, Vivas asegura que todas las medidas que deben adoptarse, en función de esta calificación, tienen que ser aquellas que tengan como principal objetivo «la recuperación de la normalidad y cuanto antes».

Del mismo modo, Juan Jesús Vivas ha hablado sobre la cuestión sanitaria en Ceuta después de que Mónica García elevase a 11 los casos de varicela y a ocho los contagios de tuberculosis: «Se ha llegado a decir que la inseguridad de los ceutíes es de carácter subjetivo, cuando los datos, como los problemas de salud pública y la derivación que esto tiene en el colapsos del hospital, ponen en evidencia que no hay nada más objetivo», declara.

También Vivas ha respondido a las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien aseguró que el presidente de Ceuta «no ha colaborado en nada con el Gobierno de España» en cuanto a la crisis en dicha ciudad: «Me parece una frivolidad. Nosotros estamos procurando dar las gracias a todos los españoles por el calor que estamos recibiendo. Calificar esto de ‘tournée’ me parece una falta de respeto». Además, Vicas ha dicho: «Ceuta es España. Le diría al ministro Óscar Puente que deje de estar obsesionado conmigo y que pusiera interés en resolver la situación que vive Ceuta.»