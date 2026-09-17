El Gobierno de Ayuso pedirá a RTVE rectificar todo lo emitido en mes y medio sobre el ático: 25 horas de metraje

La Comunidad de Madrid ha anunciado este jueves que solicitará formalmente a RTVE la rectificación de toda la programación emitida en el último mes y medio sobre la compra del ático de Chamberí por parte de Planifica Madrid. Según ha avanzado el consejero de Presidencia, la petición afecta a 25 horas de emisión, el 80% de la programación de la cadena pública dedicada al asunto durante las últimas semanas.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha comparecido este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre la adquisición del inmueble en el paseo de Martínez Campos, valorado en 6,3 millones de euros.

El consejero ha defendido que la Comunidad de Madrid nunca compró el inmueble como residencia para la presidenta, que sigue viviendo en su propia casa, y ha explicado que Planifica Madrid lo adquirió para disponerlo a la Comunidad, sin sobrecoste por comisiones y con fondos propios de la empresa. García Martín ha precisado que el Ejecutivo regional necesitaba un inmueble institucional con zona de trabajo, área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial o de la propia comunidad.

Querella contra Más Madrid y PSOE

Según el anuncio de la comparecencia al que ha tenido acceso este medio, la Comunidad de Madrid ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien presentar una querella contra las portavoces de Más Madrid y PSOE en la Asamblea por un presunto delito continuado de injurias y calumnias contra la presidenta regional y contra el propio consejero de Presidencia.

El Gobierno regional ha anunciado también que publicará toda la documentación del expediente en el Portal de Transparencia y en el propio portal de Planifica Madrid. En paralelo, la empresa pública ha recibido una oferta de cerca de 12 millones de euros por los cuatro inmuebles que posee en la calle Gran Vía, mientras que el de la calle Martínez Campos seguirá a la venta mediante un procedimiento abierto. Planifica Madrid reunirá además en octubre a su Consejo de Administración para elevar a la Junta de Accionistas un reparto de dividendos a cuenta de casi 23 millones de euros: 20 millones destinados a la reconstrucción en la Sierra Oeste tras los incendios y 2,9 millones para la Agencia de Vivienda Social, con el objetivo de atender a las personas que perdieron su vivienda habitual en los incendios.