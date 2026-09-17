Qatar sigue comprando equipos por Europa: Al-Khelaifi se hace con un club belga

La multipropiedad se ha convertido en una de las fórmulas que más ha crecido en el fútbol europeo durante la última década. Grandes grupos de inversión han ido construyendo redes de clubes en distintos países y continentes, siempre con el objetivo de reforzar la estructura alrededor del club matriz. El modelo tiene ejemplos como el City Football Group, que reúne a clubes como el Manchester City, o BlueCo, propietario del Chelsea y del Estrasburgo. Ahora, Qatar también da un nuevo paso en esta dirección con la adquisición de un club en Bélgica.

Qatar Sports Investments (QSI), propietario del Paris Saint-Germain y accionista minoritario (21%) del Sporting de Braga ha completado la adquisición del KAS Eupen, club que actualmente milita en la segunda división belga. El grupo qatarí ya había asumido el control de las operaciones deportivas de la entidad en diciembre de 2025, pero este jueves ha formalizado la compra del 100 % del club. El conglomerado deportivo QSI lo dirige Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la Asociación de Clubes Europeos (la antigua ECA).

El Eupen se convierte así en la tercera inversión de QSI en el fútbol europeo. El grupo controla el PSG desde 2011 y adquirió una participación minoritaria del Sporting de Braga en 2022. El club belga, actualmente en la segunda división, perdió la categoría en 2024 después de ocho temporadas consecutivas en la Jupiler Pro League, poniendo fin a una etapa en la máxima categoría que había comenzado en 2016. Ahora, el objetivo de sus nuevos propietarios pasa por devolverlo a la élite del fútbol belga y, a largo plazo, competir con equipos como Brujas, Anderlecht o el Union SG.

Qatar amplía su mapa futbolístico en Europa

Con la entrada en el fútbol belga, Qatar amplía una estructura que pretende conectar distintos proyectos deportivos bajo una misma estrategia y fortalecer aún más a un PSG que, finalmente, ha conseguido en ansiado objetivo de la Champions League. El club parisino amplía sus posibilidades de cara el futuro, con la opción de desarrollar a jóvenes promesas en otro club; como ya hacen Chelsea y Manchester City con Estrasburgo o Girona, respectivamente.

La relación entre Qatar y el Eupen, en cualquier caso, no comienza con esta compra. El club belga estaba bajo el control de la Aspire Zone Foundation desde 2012. Durante estos años se ha convertido en una vía para que jugadores procedentes del sistema de formación qatarí pudieran desarrollarse en el fútbol europeo. Ahora, QSI pretende dar continuidad a ese proyecto desde la propiedad del club. El Eupen compite en la Challenger Pro League desde 2024 y el grupo catarí ha reforzado durante los últimos meses su estructura deportiva, con Pasquale Sensibile como director deportivo y Felice Mazzù como entrenador. Ya integrado en su totalidad en el proyecto, el Eupen se convierte en el nuevo equipo de Qatar en Europa.