Luis Enrique renueva con el PSG hasta 2030 y Fabián hasta 2028

El Paris Saint-Germain ha anunciado las renovaciones de Luis Enrique y otros cinco jugadores más, entre ellos Fabián Ruiz. La confianza en el técnico asturiano es plena, puesto que le amplían el contrato hasta 2030. Después de ganar las dos últimas Champions League y las tres ligas que ha disputado desde su llegada. El proyecto tiene también en cuenta a varios futbolistas que han sido renovados, además del internacional español, que amplía su vínculo hasta 2028. Pacho, Neves, Mayulu y Beraldo lo hacen hasta 2031.

Antes de enfrentarse al Mónaco en la tercera jornada de la Ligue 1, el club anunciaba las renovaciones tanto en el estadio como en las redes sociales. Coincidía con el primer partido de los parisinos en el Parque de los Príncipes, donde además Marquinhos ofrecía la Supercopa de Europa lograda ante el Aston Villa. «El Paris Saint-Germain se complace en anunciar la extensión de contrato de su entrenador, Luis Enrique, así como las de sus jugadores: Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho y Fabián Ruiz», afirmaban.