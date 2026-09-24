La juez sienta en el banquillo a ‘Tito Berni’, al general Espinosa y a 12 acusados más del ‘caso Mediador’ por 6 delitos

La juez María de los Ángeles Lorenzo, instructora de la pieza principal del llamado caso Mediador, ha decretado la apertura de juicio oral contra 14 personas por seis delitos. Entre ellas figuran el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas; el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte (que da nombre a la causa); el sobrino de Fuentes Curbelo y ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes; y varios empresarios.

La resolución de la juez, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se produce a petición del Ministerio Fiscal, que en su escrito de acusación solicita penas de hasta 13 años de prisión. En concreto, pide 8 años para Tito Berni por cohecho continuado y pertenencia a grupo criminal; 11 años para Taishet Fuentes (añadiendo estafa); 13 años para Navarro Tacoronte (por cohecho, grupo criminal, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias); y 2 años para el general Espinosa.

La juez considera que existen indicios suficientes de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal. Según la investigación, la presunta trama operó principalmente en Canarias entre finales de 2020 y mediados de 2021. Consistía en captar a empresarios del sector agrícola, ganadero y de energías renovables ofreciéndoles favores administrativos, contratos públicos, subvenciones o la anulación de sanciones a cambio de dinero, regalos, comisiones y, en algunos casos, otros servicios.

Tito Berni, que renunció a su escaño en el Congreso cuando estalló el escándalo, aparece señalado como uno de los principales responsables de la red, junto a su sobrino y al mediador. El general Espinosa habría aportado su imagen institucional y contactos para dar apariencia de seriedad a las gestiones. El caso se originó a partir de una denuncia por un pequeño fraude con tarjeta de crédito que terminó revelando la red de corrupción.

Cabe recordar que una pieza separada del caso ya fue juzgada y concluyó con condenas de menos de un año de prisión por cohecho para Navarro Tacoronte, Espinosa y un empresario.