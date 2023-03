El general de División Francisco Javier Espinosa Navas dijo ante la juez de Instrucción número 4 que lo interrogó el pasado 22 de febrero tras su detención por la trama del Caso Mediador, que guardaba 61.110 € en billetes de 50 y 200 euros en cajas de zapatos en su casa porque «durante la pandemia, como pensábamos que se iba a acabar el mundo, yo saqué unos 10 ó 12.000 € del banco». Así justificaba parte de esa cantidad de dinero en su casa. El resto lo achacó a que «comenzamos a hacer acopio de efectivo en casa y amontonamos 15 ó 20.000 € al mes» y el pago en metálico «de un piso que tenía mi padre, unos 12.000 €». La juez no debió creerle del todo y lo mandó a prisión. Es el único de los doce investigados que está en la cárcel acusado de delitos relacionados con la corrupción, como «cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo organizado».

Comenzó la juez diciendo que «con ocasión de la entrada de registro practicado en el domicilio de Madrid, se intervinieron 61.110 €, distribuidos en fajos de 5000 billetes, de 50 y de 200 €. La investigación patrimonial practicada por este Juzgado y con el análisis de toda la documentación que ha sido recabada con el auxilio de la Unidad de Vigilancia Aduanera que ha prestado auxilio en esta investigación, se concluye analizando sus ingresos oficiales, que ese dinero hallado en su casa no tiene justificación lícita. ¿Puede usted dar alguna explicación al origen del dinero intervenido en su casa?»

El general Espinosa se extendió en esta respuesta y explicó que «yo he ganado mucho dinero durante mi vida profesional, tuve que hacer misiones en el extranjero en el año 1993. Luego hice una misión en el año 97 que es donde se gana dinero, en Sarajevo. Estuve en un curso de Estado Mayor en París año y medio. Luego estuve destinado en la Embajada de España en Francia del 2004 al 2008. Y ahí concretamente ganaba mucho dinero».

El guardia civil relató sus ingresos ante la juez: «Empecé ganando 9.000 € en el 2004 y terminé ganando 14.000 en el 2008. Entonces no teníamos ninguna necesidad. Y digo… vamos a hacer un acopio de dinero en metálico en casa. Y ahí empezamos y pensamos tener entre 15.000 y 20.000 € en casa y ahí amontonamos entre 15.000 o 20.000 € al mes».

Su relato continúa sin ser interrumpido por la juez: «Luego, con el paso del tiempo, que es lo que pasó, muere mi padre en el año 2016 2016 y vendemos un piso que tenía mi padre y el comprador del piso no hace parte del pago en metálico, que fueron unos 12.000 € aproximadamente o con 14.000 € en metálico, que los guardamos. Luego, durante la pandemia, como pensábamos que se iba a acabar el mundo, yo saqué unos diez o 12.000 € del banco y (…) Y la última operación para completar la suma es que yo en el mes de enero del año pasado compré por encargo un reloj Rolex a un amigo mío en 14.700 €. Lo pagué con una transferencia de mi cuenta bancaria a la Joyería Rabat de Madrid y este reloj, como lo quería mi amigo, me lo pagó en 17.700 €, 3.000 € más de lo que valía el reloj, pero me dio el dinero en metálico».

En su auto de prisión la juez explicó que el general fue investigado por sus contactos que le hacían «esencial en la trama», porque tenía el mismo proceder que los otros dos cabecillas, el diputado Fuentes y su sobrino Taishet, director general de Ganadería. La influencia que ejercían los tres a favor de la trama «no era desinteresada», ya que sus esfuerzos se abonaban con fiestas e ingresos en metálico.

De hecho, según consta en el sumario del Caso Mediador, los billetes de avión que habría pagado la trama al General y su pareja Adelaida para disfrutar de unos días de vacaciones en Fuerteventura, unas grabaciones que prueban las exigencias del general solicitando que uno de los empresarios de la trama contratara a su pareja, una petición de un 10% en concepto de comisión por su influencia en futuros negocios para terceros, como uno de 35 millones de euros, que no llegó a realizarse, o que «llegase a conseguir una tarjeta de 1.500 euros» para sus gastos son las acusaciones más graves que pesan sobre él.

Sin embargo, el general declaró en el juzgado desconocer el origen de esos pagos, recogidos en el Caso Mediador. «Ese vuelo en Business que paga Bautista, ¿lo pidió usted?», preguntaba la juez. «No, yo me he sacado un billete de avión tal día por la mañana y también por la tarde», a lo que la juez le responde que «un general en activo tiene que conocer algo de Derecho a lo largo de la trayectoria de su vida (…)».

La juez del Caso Mediador dictó la prisión para el general Espinosa porque «se revela un evidente afán del funcionario (general) en ocultar o encubrir las ganancias que obtuvo ilegítimamente a cambio de usar las influencias que su posición le otorgaba», continúa el auto de prisión, dictado por «indicios de delitos, riesgo de fuga ante la gravedad de las penas a las que se enfrenta y para evitar la ocultación o destrucción de pruebas».

Caso Unión

El general está investigado en el marco del Caso Mediador, una trama de corrupción encabezada junto al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, su sobrino Taishet. Pero el general Espinosa ya llegó a estar investigado por revelación de secretos en el caso Unión, el mayor caso de corrupción de la isla de Lanzarote del que desprendieron 14 causas, después de que alguien que no se pudo determinar advirtiese a la ex alcaldesa de Arrecife Isabel Déniz que estaba a punto de ser detenida en este caso. Sin embargo, el caso se desestimó contra el general.

Francisco Javier Espinosa Navas ingresó en la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil en el año 1976. Ha ocupado destinos de responsabilidad en distintas Unidades, como en la Comandancia de la Guardia Civil de La Rioja, Subsector de Tráfico de Sevilla, Zona de Sevilla, Jefatura de Información, Comandancia de Algeciras, de Las Palmas de Gran Canaria y el Destacamento de Enlace en Francia. También participó en misiones internacionales en países como Rumanía, Austria, Italia, Israel, Francia, Alemania, Bosnia-Herzegovina, Bélgica, Estados Unidos, Marruecos y Suecia.

En 2012 fue nombrado Jefe de la misión de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en El Sahel. Se trataba de una misión de Política Común de Seguridad y Defensa, de las conocidas como CSDP. Durante su etapa como coronel fue jefe de la Comandancia de Las Palmas entre los años 2008 y 2012 y recibió la Gran Cruz del Mérito Militar con distinto blanco por sus más de 35 años de servicios en la Benemérita. Esta condecoración fue aprobada el 20 de diciembre de 2014 por el Consejo de Ministros. Tras ascender a general en 2013 fue trasladado a Madrid hasta su retiro en 2021, aunque mantenía todavía lazos con Canarias, donde acudía asiduamente, además de residencias en Madrid, Sevilla y Huelva, todas libres de hipotecas tal y como resalta la juez durante su interrogatorio en el Caso Mediador.