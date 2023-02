Los audios del caso Mediador no dejan lugar a dudas sobre las prolíficas relaciones entre Taishet Fuentes, alto cargo del Gobierno socialista canario y sobrino del ex diputado del PSOE Tito Berni, y Antonio Navarro, considerado el mediador de la trama de corrupción de Canarias. La conversación a la que ha tenido acceso OKDIARIO está en el sumario del Caso Mediador. En esta grabación, Navarro se interesa por una subvención a una ganadería que citan como «Valsequillo» y que habría perdido al Gobierno canario en 2019 y la manera en que podría acceder a esa subvención o a otra nueva.

El mediador insiste en varias ocasiones al entonces director general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes: «Con quien yo hablé me dijo ‘se puede hacer, pero sólo tiene que ser autorizado por una persona’. Y esa persona tiene que decírselo a la responsable del área y buscar la manera de volver a asignarle. Digo, bueno, eso a lo mejor es lo que tú dices, que hay que leer la letra pequeña», responde Navarro Tacoronte.

Taishet Fuentes (TF): (…) Esa fue la explicación y el gesto me dijo a mí cuando yo llegué ahí y le dieron diez días para la aceptación que lo tenía concedido. Se le vencieron a los diez días y no la no la aceptó. Y después no sé si tiene después de los diez días en un periodo, no sé si es de hasta 15 días o una cosa así, y por cada día que pase te resta un 1% de lo concedido. ¿Sabes que del 50% podría haber perdido hasta el 15% de 35%? Y si quieren…

Navarro Tacoronte (NT): Vale ¿Y tú crees que se pueda conseguir o no?.

TF: ¡Yo, según hablé con el gestor que la lleva, me dijo que no, que eso no se podía, que eso no se podía conseguir de ningún modo, porque no tiene carácter retroactivo ni aunque lo hubiera aceptado tres meses más tarde de otra manera o diciembre. Y yo me encontré eso en mayo.

NT: ¿Pero tiene que haber alguien que pueda conseguirlo, no? ¿O no?

TF: No lo sé, no lo sé porque estoy todo el rato de mi mismo y ya no sé si hay alguna letra pequeña, eh.

NT: Por eso te digo.

TF: Por eso te digo organización y después de una difícil penalización que te vas a solucionar.

NT: ¿Por eso te digo si tú me lo puedes conseguir, me entiendes? Yo no pedírselo a él, me entiende porque es un desastre de papeles que no sabe lo que tiene.

TF: Sí, yo sí, yo lo tengo.

NT: Pero tú no tienes. ¿Eh?

TF: Sí, sí, sí.

NT: Coño, pues eso es lo que yo necesito.

TF: Eso no Ya, pues mira, yo intento. Recuérdame los miércoles…

NT: ¿Sí, vale, pues a mí me habían dicho que sí, pero que solamente podían hacerlo una persona sabe?

TF: Pero por otro organismo mío. ¿Eh?

NT: Sí, sí, hombre, ya que los protocolos son, tendrían que hablar con la consejera también, que no es una cosa de venga, no, no, no.

TF: No, yo no sé, ahí a mí se me va de las manos.

NT: No me explico rápido y con quien yo hablé me dijo se puede hacer, pero solo tiene que ser autorizado por una persona. Y esa persona tiene que decírselo a la responsable del área y buscar la manera de volver a asignarle. Digo, bueno, eso a lo mejor es lo que tú dices, que hay que leer la letra pequeña.

TF: Pero eh, pero claro, date cuenta que ese dinero que no se le concedió se devolvió a Euro, porque en el ejercicio 2019, en eso yo me vale todo el tiempo porque no se ejecuta.

NT: Ya, ya, ya te entiendo, ya. ¿Así que lo que tienes que hacer es pedir otra, no?

TF: Pero no he pedido no pedir otra. Pero es esto como. ¿Eh? Este hombre. ¿Cómo se llama? ¿El de Valsequillo?

NT: Sí.

TF: Eh, sí, según tengo entendido, por las cosas que veo ahí dentro, que Valsequillo, toda la subvención que pide de planes de modernización. Sí, otra de. De infraestructura, de compras en compras y de no compra. Hay una ferretería en seguir. Es la que emite la factura y le vende a la que sería.

NT: Eso sí lo sé. Yo lo sé, lo sé, lo sé.

TF: Claro. Por ejemplo, yo. Imagínate que compra una máquina en Alemania por la empresa con la seguridad de que va a vender la ferretería. Compra la máquina en Alemania de a 100 y de la ferretería la vende a 150, la que sería la compra 150 presenta en plan empresarial. Oye, voy a comprar esto a 150 de subvención o 75. Pues donde costaba 100 porque pagó 100 la ferretería (…).