Ni se te ocurra tener esta planta en casa: se te va a llenar de avispas, y no te dejarán comer tranquilo

Hay insectos molestos: los mosquitos, las abejas… y luego están las avispas, que imponen respeto. Nadie quiere tenerlas cerca ni, mucho menos, molestarlas. Porque eso, casi seguro, acaba en picadura.

Si últimamente ves más avispas cerca del jardín o del comedor exterior, y justo hay plantas por ahí, puede que las estés atrayendo sin querer. Hay una planta que, aunque es muy conocida por sus propiedades, también resulta especialmente llamativa para estos insectos.

Esta es la planta que convierte tu jardín en un imán de avispas

La planta que le gusta a los humanos y también a las avispas es la salvia. ¿La razón? Sus flores. Ricas en néctar, llamativas y con formas tubulares que facilitan el acceso al alimento, son irresistibles para avispas, abejas y mariposas.

El néctar es dulce y fácil de alcanzar, y algunas avispas incluso aprovechan para llevarse algo de polen. No es su alimento principal, pero tampoco lo rechazan. Además, el color de las flores también influye, rojo, púrpura, azul… ciertas especies reaccionan más a unos tonos que a otros, y la salvia ofrece esa variedad.

¿Qué plantas alejan a las avispas?

Si ya tienes salvia y no piensas deshacerte de ella (porque sus beneficios son muchos), al menos puedes compensar su efecto con otras plantas que no les agradan.

Algunas especies tienen aromas que las avispas prefieren evitar, y colocarlas cerca de zonas donde pasas más tiempo, como el porche, la ventana o la zona del comedor al aire libre, puede marcar la diferencia.

Entre las plantas más efectivas están:

Menta : fresca, intensa y penetrante.

: fresca, intensa y penetrante. Citronela : el clásico antimosquitos también repele avispas gracias a su olor cítrico.

: el clásico antimosquitos también repele avispas gracias a su olor cítrico. Lavanda : su aroma le encanta a muchas personas, pero a ellas les resulta demasiado fuerte.

: su aroma le encanta a muchas personas, pero a ellas les resulta demasiado fuerte. Geranio de olor : sobre todo los que huelen a limón.

: sobre todo los que huelen a limón. Romero : además de útil en la cocina, contiene compuestos como el geraniol que funcionan como repelente.

: además de útil en la cocina, contiene compuestos como el geraniol que funcionan como repelente. Albahaca y caléndula : dos plantas muy comunes en huertos y jardines.

: dos plantas muy comunes en huertos y jardines. Jazmín y ajenjo: tienen olores más intensos o amargos, que las avispas detestan.

También puedes usar aceites esenciales de estas plantas, o incluso hojas secas. Distribúyelas en zonas estratégicas y podrás ver cómo disminuye la visita de estos insectos.

¿Qué hacer si te pica una avispa?

Si por mala suerte te pica una, lo primero es alejarte. Una avispa no suele estar sola, y puede haber dejado señales químicas que alerten a otras.

Después, sigue estos pasos:

Limpia la zona : agua y jabón, sin frotar con fuerza.

: agua y jabón, sin frotar con fuerza. Retira el aguijón (si lo hay): aunque las avispas normalmente no lo dejan clavado, si ves algo, usa una tarjeta para rasparlo o unas pinzas con cuidado.

(si lo hay): aunque las avispas normalmente no lo dejan clavado, si ves algo, usa una tarjeta para rasparlo o unas pinzas con cuidado. Aplica frío : una bolsa de hielo o una compresa fría. Calma y reduce la hinchazón.

: una bolsa de hielo o una compresa fría. Calma y reduce la hinchazón. Si pica mucho un antihistamínico puede ayudarte. También una crema con corticoides si tienes en casa.

puede ayudarte. También una crema con corticoides si tienes en casa. Vigila síntomas graves: dificultad para respirar, hinchazón en cara o garganta, mareo. Si aparece alguno, no lo dudes, hay que ir al hospital.

Evita rascarte y mantén la zona lo más inmóvil posible. Y, sobre todo, no busques remedios de internet sin saber si funcionan.