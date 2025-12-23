Alcohol, tabaco y dinero: detenidos dos ladrones tras una noche de robos en restaurantes de Mallorca

La Guardia Civil ha arrestado a dos jóvenes, un argelino de 19 años y una española de 18, por cometer varios robos de madrugada en restaurantes del municipio de Sóller, en Mallorca. Entre los objetos incautados por los agentes se encuentran botellas de alcohol, tabaco, dinero en efectivo y varios aparatos electrónicos.

Una patrulla de la Benemérita se dirigió rápidamente a un restaurante de Sóller tras un salto de alarma. Sin embargo, durante el trayecto observaron varias motocicletas, dos de las cuales cambiaron el sentido de la marcha sospechosamente tras percatarse del vehículo de la Guardia Civil.

Por este motivo los agentes iniciaron una persecución hasta que una de las motos perdió el control, sufrió una caída y se estampó contra la bionda. Los dos ocupantes fueron atendidos y posteriormente identificados. En ese momento se comprobó que portaban encima varios objetos y botellas de alcohol sustraídos.

Además, a la motocicleta accidentada le constaba una denuncia por robo en la Policía Nacional y además, que al conductor de la misma le constaba una orden de búsqueda y detención por otro robo cometido en la localidad de Alcudia.

Tras las indagaciones llevadas a cabo, se averiguó que estas dos personas junto a otros individuos más, habían accedido a dos restaurantes en la localidad de Sóller, en donde sustrajeron varias botellas de alcohol, tabaco, dinero y varios aparatos electrónicos.

Por todo ello se procedió a la detención del joven argelino de 19 años por un delito de robo de la motocicleta, dos delitos de robo en dos restaurantes y por constarle una requisitoria y de la chica española de 18 años, como presunta autora de dos delitos de robo.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.