¿Por qué Laporta no puede ser presidente del Barcelona hasta el 1 de julio?

Joan Laporta no puede ser presidente del Barcelona de manera oficial hasta el próximo 1 de julio a pesar de haber ganado las elecciones que el pasado domingo culminaron pasadas las 00:00 de la noche con goleada incontestable del presidente sobre Víctor Font. Rafa Yuste seguirá como presidente en funciones hasta esa fecha.

Joan Laporta será el presidente del Barcelona hasta el año 2031, pero su mandato no comenzará hasta el próximo 1 de julio, una vez haya acabado la temporada. Así lo marcan los estatutos de la entidad blaugrana y así los cumplirá a rajatabla el presidente reelegido. De hecho, si comenzase a ser presidente este lunes, no podría cumplir su mandato al completo.

«Hablaremos con Yuste, que es presidente porque así lo dicen los estatutos y se debe respetar. Los trabajadores del Barça han hecho una faena extraordinaria», confirmó Joan Laporta, anunciando que respetará los estatutos y no será presidente del Barcelona hasta el 1 de julio.

«Sí que es verdad que hay fórmulas para poder compaginarlo, aunque por estatutos la última palabra la tendrá el presidente Yuste hasta el 1 de julio, que empieza mi mandato», reafirmó Joan Laporta tras conocer que había ganado las elecciones por goleada frente a Víctor Font.

Laporta tomará posesión el 1 de julio

Por lo tanto, y al igual que ha ocurrido durante toda la campaña electoral, Rafa Yuste seguirá siendo el presidente en funciones del Barcelona hasta final de temporada. Ha sido vicepresidente del club durante los últimos años y no formará parte de la próxima Junta Directiva junto a Joan Laporta. Por lo que será su último mandato.

Aunque no sería de extrañar que Joan Laporta se sentase en el palco del Camp Nou de aquí a final de temporada junto a Rafa Yuste como presidente electo. Aunque el próximo presidente culé ya ha confirmado que la última palabra no la tendrá él. El 1 de julio tomará los mandos y será presidente de nuevo a todos los efectos durante los próximos cinco años.