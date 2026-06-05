Alexia Putellas y Patri Guijarro acercan a España al Mundial 2027 con sus goles contra Inglaterra

Obligadas a ganar y, a ser posible, de dos goles. España no tenía otra contra Inglaterra si quería seguir teniendo opciones de clasificarse directamente para el Mundial 2027. El objetivo estaba claro y, tras el tropiezo en Wembley, llegaba el partido de Son Moix. Allí apareció una de las futbolistas que jugaba en casa, Patri Guijarro, para adelantar a la Selección. Alexia Putellas permitía a España acercarse a la cita. Sus goles daban la vuelta a la situación de las campeonas del mundo en esta fase de clasificación.

Empezó mordiendo España, que en el minuto 18 ya iba por delante en el marcador. Lo hizo gracias a un gol de Patri Guijarro, tras un disparo raso y lejano. Pudo hacer más Hampton, puesto que el balón no iba excesivamente ajustado al palo, pero el esférico acabó dentro y España se adelantaba ante Inglaterra, con el primero de los goles que marcarían las vigentes campeonas del mundo.

La ambición de la selección española era tal que, nada más marcar, se iban a por el balón para ponerlo en el centro del campo. Querían el segundo que las permitiera dar un paso de gigante hacia el Mundial y, sobre todo, que las dejara a tres puntos de él, sin tener que hacer cábalas con los goles marcados en la última jornada.

Y, entonces, apareció ella, la reina de este deporte. Alexia Putellas. Doblete de la todavía jugadora del Barcelona para sentenciar el partido y poner a España a sólo un paso del próximo Mundial. Sólo la primera del grupo se clasifica y, tras los dos tantos de Alexia, las de Sonia Bermúdez están a sólo 90 minutos de hacerlo. Con un triunfo en Reikiavik les serviría.