Alineación de España contra Inglaterra en la clasificación para el Mundial 2027

España no tiene margen de error en esta nueva final contra Inglaterra, en la que la alineación de las campeonas del mundo contará con la ausencia de Aitana Bonmatí. La clasificación para el Mundial 2027 puede quedar decidida en Mallorca, siempre que la Selección no gane. Tras perder en Wembley, las de Sonia Bermúdez están obligadas a llevarse los tres puntos y, para ello, la seleccionadora optará por un equipo muy reconocible, pero sin la triple Balón de Oro.

La catalana viene de una larga lesión que le ha llevado a estar varios meses fuera de los terrenos de juego y, aunque ha tenido minutos en los últimos partidos con el Barcelona, apunta a quedarse en el banquillo de inicio frente a las Lionesses. La otra principal duda reside en la punta de ataque, donde Salma y Esther son las dos opciones con las que cuenta Bermúdez.

No habrá dudas en el resto de líneas. La portería está clara, con Cata Coll bajo los palos. La balear juega, además, en casa, puesto que el duelo se disputa en Son Moix. Será titular por delante de Misa Rodríguez, cuya salida del Real Madrid se ha confirmado, y de Adriana Nanclares.

En el eje de la zaga, tampoco parece que haya grandes incógnitas. Ona Batlle estará en el lateral derecho, mientras que el eje de la zaga aparecerá formado por Mapi León –que también deja el Barça este verano– e Irene Paredes. En el costado zurdo, Olga Carmona es quien debería aparecer, a pesar de la irrupción de Lucía Corrales.

El centro del campo contará con Patri Guijarro a los mandos, mientras que por delante jugarán Alexia Putellas y Mariona. En este caso, además de Aitana, no estaría una futbolista que ha cumplido con creces en los últimos meses y que se ha convertido en una garantía tanto en la Selección como en su club, como es Clara Serrajordi.

En ataque es donde, como siempre, más variantes hay y, por tanto, más dudas. En principio, Vicky López aparecería en el extremo diestro, con Claudia Pina en el izquierdo. Esta última se presenta como una de las grandes bazas de España en este partido. Ya firmó un doblete contra las inglesas el pasado año en Cornellá-El Prat y su potente disparo es una de las mejores armas que tienen las campeonas del mundo.

La principal incógnita reside en la punta de lanza. España cuenta con mucho potencial en su delantera, puesto que aparecen Esther González, pichichi de la última Eurocopa; Salma Paralluelo, que vuelve a estar de dulce de cara a puerta, y Edna Imade, una auténtica killer del área. Teóricamente, la primera sería la encargada de intentar poner el gol que a la Selección ya le faltó en Wembley. Al menos, de inicio.

Alineación probable de España e Inglaterra