El enésimo España – Inglaterra tiene mucho en juego. La campeona del mundo y la campeona de Europa se vuelven a ver las caras, esta vez en Mallorca, en un partido en el que a las nuestras sólo les sirve la victoria. Tras caer hace un mes y medio en Wembley, todo lo que no sea sacar los tres puntos las descartará de la pelea por la clasificación directa para el Mundial 2027. No sería matemático, puesto que aún quedaría un partido ante Islandia en el que también hay obligación de llevarse el triunfo.

La selección femenina vuelve a verse con la que se ha convertido en su bestia negra. Sólo Inglaterra ha ganado a España en los últimos dos años, en un total de tres ocasiones. Son los únicos partidos que las campeonas del mundo han perdido desde los pasados Juegos Olímpicos de 2024. Unas derrotas que han tenido cierto coste, puesto que la del pasado verano les dejó sin la Eurocopa en la tanda de penaltis de la final y la última las deja sin opción al fallo en esta clasificación para el Mundial 2027.

Perder en Wembley hace que España tenga sólo un camino para evitar la repesca. Sólo la primera de grupo se clasifica directamente y, para poder serlo, necesitan ganar a Inglaterra. Si lo hacen de un gol, se jugarían el primer puesto en la última jornada, en la que las de Bermúdez se enfrentan a Islandia y las de Wiegman a Ucrania, y habría que ir a la diferencia general de goles. Pero si España gana de más de un gol, les valdría con sumar tres puntos en Reikiavik, ante una selección que está varios escalones por debajo, para sellar el billete directo.

Todo lo que no sea sacar los tres puntos condenaría a España a la repesca. Cierto es que las rivales serían inferiores, pero la campeona del mundo se arriesgaría a tener que superar dos eliminatorias para confirmar su defensa del título el próximo verano de 2027 en Brasil.

España sabe qué es ganar a Inglaterra en casa

Inglaterra se ha convertido en la criptonita de España, pero lo cierto es que el último enfrentamiento en casa, celebrado en Barcelona en 2025, se ganó. La Selección entonces se impuso a las Lionesses por 2-1 en la fase de grupos de la Liga de Naciones, accediendo después a la fase final, donde terminaría proclamándose campeona el pasado mes de diciembre tras superar a Suecia en semifinales y a Alemania en la final.

Además, para el recuerdo, la última final del Mundial, donde Olga Carmona dio el título a las nuestras con un gol que ya es historia del fútbol español. Las campeonas del mundo sí que cayeron en Wembley el pasado año y hace apenas un mes y medio, por la mínima en ambos casos, mientras que los penaltis de la final de la Eurocopa de Suiza del pasado verano también las apartaron de llevarse el título de manera cruel en la final.

Vuelve Aitana

España recupera a la Balón de Oro para este nuevo clásico de selecciones del fútbol femenino. En esto se ha convertido el España–Inglaterra en los últimos años. La jugadora del Barcelona, mejor jugadora del mundo en los tres últimos cursos, se rompió el peroné precisamente en un parón internacional, antes de la final de la Liga de Naciones. Desde entonces estaba ausente con España, pero vuelve de cara a los dos importantes compromisos, en los que está en juego la clasificación directa para el Mundial 2027.