La Liga se empobrece sin Madrid ni Barça: menos gasto en fichajes que Turquía y la segunda división inglesa

La Liga lleva varios años manteniendo un problema que cada vez es más visible. Los precios del mercado internacional se han disparado, pero la mayoría de equipos españoles no pueden igualar los costes de los fichajes. Si se eliminan los gastos en incorporaciones del Real Madrid y el FC Barcelona, la inversión total se queda en 231.450.000 euros, un resultado inferior al de Süper Lig turca y la segunda división inglesa.

Otros países han incrementado los precios de sus ventas y adquisiciones, incluidos los equipos de la zona media. En España aparecen jugadores muy destacados y valiosos todos los años, pero las salidas no se cierran por cantidades lo suficientemente elevadas, por lo tanto, no pueden hacer grandes fichajes.

Los ejemplos con otras ligas exponen esta realidad. De acuerdo a los datos facilitados por Transfermarkt de cara a la temporada 26/27, los equipos de La Liga gastan 556.950.000 euros, pero el Real Madrid ha invertido 225 millones de euros de euros y el FC Barcelona 100 millones y medio de euros. Además, el Atlético de Madrid representa gran parte de la cantidad restante, con 102 millones.

La comparación con otras competiciones fuera de las cinco grandes ligas pone en valor estos números. La Süper Lig turca gasta 263,54 millones en fichajes y la segunda división inglesa 271,92 millones. En el caso de la Championship los motivos son evidentes, ya que reciben 414,81 millones en ingresos por ventas, más que en la primera división española al completo.

La Premier League sigue siendo la referencia

En Inglaterra los equipos de media tabla cuentan con unos presupuestos muy superiores a los de La Liga. Además, en categorías inferiores también tienen un margen mucho más amplio. Uno de los ejemplos más representativos es el fichaje de Carlos Vicente por el Birmingham City de segunda por ocho millones de euros más dos en variabes. El atacante era una de las estrellas del Deportivo Alavés, pero el club tuvo que venderlo porque necesitaba liquidez.