De una casa en un árbol a una iglesia del siglo XIX: los alojamientos más insólitos que puedes reservar en Airbnb en Europa

Viajar te abre las puertas a vivir cosas que de otra forma no podrías. Como dormir en un molino sobre el océano, una casa de árbol con sauna sobre los fiordos o una iglesia restaurada del siglo XIX. Estas experiencias parecen salir del argumento de un cuento de fantasía, pero son los alojamientos que componen las escapadas más originales alrededor del mundo. Muchas de ellas se concentran en páginas como Airbnb y, entre su oferta dentro de Europa, hemos hecho una selección de los apartamentos donde pasaríamos unas vacaciones.

La opción de dormir en un molino siempre es bienvenida en época estival, más aún cuando se hace en una construcción de siglo XIX, con vistas de 360 grados al mar y a los alrededores desde la última planta. Ahí se aloja el único dormitorio de esta estancia, que también cuenta con un salón y una pequeña terraza privada.

Burbujas en Champagne (Francia)

Esta casa domo presenta uno de los diseños orgánicos más singulares de la región francesa de Champagne. Literalmente, simula la idea de habitar en las burbujas de la bebida que se origina en esta región. Mediante el uso del velo de hormigón, constituye una forma vanguardista y única para pasar un fin de semana en pareja, ya que dispone de una única habitación.

Casa del árbol (Noruega)

Las modalidades de casas árbol se han extendido en los últimos años alrededor del mundo. Esta podría ser una más, de no ser porque se encuentra en una ladera en medio de la naturaleza con unas espectaculares vistas a uno de los lagos de este país. Lo mejor es que, descendiendo por la colina a través de las escaleras que salen de la casa, puedes disfrutar de un baño en el lago y el cálido contraste con la sauna que ocupa la caseta inferior.

Birdbox (Noruega)

Sin salir de Noruega, encontramos una cápsula metálica suspendida en un acantilado de los fiordos. Esta vivienda, también conocida como Birdbox, es una cápsula que invita a la relajación en un entorno único. Aquí el único vecino que puede cruzarse en tu camino es algún animal salvaje que habita en este recóndito lugar.

Warksburn Old Church (Reino Unido)

Cuando una iglesia pierde su función eclesiástica tras pasar por la desacralización, puede perfectamente convertirse en uno de los alojamientos más singulares de Reino Unido. En este caso se trata de una iglesia de 1875, para un máximo de 6 huéspedes, cerca del Muro de Adriano.

El Carriage en The Old Station (Reino Unido)

Dormir en un tren histórico no requiere de una máquina del tiempo, sólo de un viaje a Reino Unido. Ahí, The Carriage en The Old Station, situado en Saddleworth, permite la posibilidad de dormir en un carruaje GWR de 1895 restaurado y que se encuentra a pocos metros de una estación victoriana. Perfecto para los amantes de los trenes que buscan vivir una experiencia diferente.