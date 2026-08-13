No apta para menores de 16 años: es la secuela de esta serie de Netflix y la adaptación de uno de los 100 mejores libros de todos los tiempos

Era una de las adaptaciones del mundo de la literatura más complejas de abordar, pero Netflix ha conseguido captar la esencia de una de las mejores novelas de la historia: la segunda parte de Cien años de soledad ya está disponible en el catálogo de la «Gran N roja». Ya han pasado dos años desde la primera ronda de episodios con la que la producción colombiana nos transportó al imaginario y retrato familiar de la obra más conocida de Gabriel García Márquez. Con un gusto estético exquisito, el presupuesto de una superproducción y el respeto al material original, la longeva radiografía del pueblo de Macondo llega a su fin, tiñendo al abanico de contenidos de la plataforma con un cariz adulto en el que, tal y como se relata en el libro, se dan escenas sexuales explícitas y momentos de violencia gráfica.

La pasada edición de los Emmy pasó por alto muchas de las grandes virtudes que emergen de la serie que dirige Laura Mora. Eso sí, como no podía ser de otra forma, los XII Premios Platino del Cine Iberoamericano tuvieron a bien destacarla como la mejor miniserie iberoamericana, destacando con sendos premios a las interpretaciones de Claudio Cataño y Jairo Camargo. La implicación e importancia que el estudio comandado por Ted Sarandos y Greg Peters le ha otorgado al proyecto puede apreciarse no sólo en el diseño del vestuario o la recreación de la propia Macondo. A diferencia de lo que sucede sistemáticamente con otras ficciones, Cien años de soledad ha tenido una planificación estratégica partida que, más que nunca, cobra sentido debido al relato generacional que recrea la trama.

‘Cien años de soledad’: la segunda parte ya está disponible en Netflix

La primera temporada se estrenó a finales del 2024, con un total de ocho capítulos que presentaban la fundación de Macondo y la adolescencia de los primeros miembros de la familia Buendía. También relataba el estallido de las guerras civiles perpetuadas por el coronel Aureliano.

La segunda parte, dividida en siete episodios, se centra en la modernización del lugar, la llegada del ferrocarril, la explotación de las compañías y la decadencia de la estirpe.

No obstante, en lugar de soltar el desenlace de golpe, el terminal ha abierto una ventana final para un capítulo especial de casi dos horas que servirá como desenlace y que estará disponible en el catálogo a partir del 26 de agosto.

Con la presencia de una voz en off constante, el guionista José Rivera alterna fragmentos de diferentes capítulos del libro, cambiando un tanto la experiencia de la historia, pero preservando el espíritu del material primigenio.

¿De qué trata la historia de Macondo y los Buendía?

Cien años de soledad narra siete generaciones de la familia Buendía a lo largo del siglo de vida de Macondo. Un pueblo fundado por dichos miembros en medio de la selva colombiana. La trama mezcla mitos, tragedias y realismo mágico que, de alguna forma, funciona como una metáfora de la propia historia real del país.