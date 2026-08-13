María Pombo ha vuelto a protagonizar una de esas escenas cotidianas que terminan convirtiéndose en una divertida anécdota para sus seguidores. La influencer se encuentra estos días de vacaciones en Cantabria y, durante una visita a un supermercado Mercadona, se ha dado cuenta de que había salido de la zona de productos con varios artículos que, según ha contado ella misma, había introducido previamente en su bolsillo sin darse cuenta de que todavía no los había pagado.

La creadora de contenido ha relatado la situación con naturalidad y entre risas a través de sus redes sociales. Todo comenzó cuando entró en el supermercado con la intención de comprar una leche de coco y una bebida de coco que le había recomendado Flourish. Sin embargo, su visita terminó ampliándose con algún que otro capricho.

El robo de María Pombo

«He pasado por Mercadona para comprar una leche de coco, una bebida de coco que me ha recomendado Flourish y de paso me he comprado el perfilador de canela que me apasiona», explica María Pombo en el vídeo. El problema llegó cuando, mientras continuaba haciendo la compra, se percató de que llevaba varios de esos productos en el bolsillo.

«No sé qué llevo ya. Bueno, pues me los he metido en el bolsillo para coger la leche», cuenta la influencer. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de que todavía no había pasado por caja con ellos. «Total, que los he robado», afirma con tono de humor.

Lejos de quedarse ahí la anécdota, Pombo asegura que su intención es regresar al establecimiento para solucionar el despiste. «Entonces tengo que volver y decir: «Perdona, he robado tres, vengo a pagarlos». Básicamente», sentencia entre risas.

La historia encaja con el tono desenfadado que la influencer suele mostrar en sus redes sociales, donde comparte con frecuencia momentos de su día a día, tanto relacionados con su trabajo como con su vida personal. En esta ocasión, una sencilla visita al supermercado durante sus vacaciones en Cantabria ha terminado convertida en una de esas historias que llaman la atención precisamente por lo cotidiano de la situación.

Además, María Pombo ha acompañado esta anécdota con otra confesión en la que recuerda una experiencia de su pasado que, según ella misma, fue más que suficiente para aprender la lección. En una publicación compartida durante estos días, la influencer recuerda que en una ocasión llegó a «robar» un zumo de naranja y una caja de sushi cuando tenía 15 años mientras estaba en «la otra punta del mundo». Aquella travesura terminó, según relata, con ella haciendo trabajos sociales durante meses antes de regresar al colegio.

«Experiencia más que suficiente para no reincidir», escribe Pombo junto a la historia, acompañando el mensaje con varios emojis para remarcar el tono humorístico de la confesión.

La comparación entre aquella experiencia adolescente y el despiste sufrido ahora en Mercadona ha provocado que la propia influencer se tome la situación con humor. En cualquier caso, por lo que ha explicado, su intención es regresar al supermercado y abonar los productos que se llevó consigo antes de darse cuenta de que no los había pagado.

Así, lo que comenzó como una compra aparentemente rutinaria de leche y bebida de coco ha acabado dando lugar a una divertida historia protagonizada por un perfilador de canela, varios productos en el bolsillo y la necesidad de volver a pasar por caja. Una anécdota que María Pombo ha decidido compartir con sus seguidores y que recuerda, de paso, que incluso durante unas vacaciones pueden surgir los despistes más inesperados.