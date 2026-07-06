El rincón favorito de María Pombo: una cala paradisíaca y uno de los destinos más buscados del verano

María Pombo y Pablo Castellano llevaban años imaginando cómo sería la casa en la que pasarían los veranos junto a sus hijos. Ese deseo ya es una realidad en Galizano, una pequeña localidad de Cantabria que ocupa un lugar privilegiado en la historia personal de la familia Pombo.

En este entorno, rodeados de prados, naturaleza y algunas de las playas más conocidas de la costa cántabra, han levantado la vivienda que han bautizado como Casa Vaca.

El matrimonio nunca ha ocultado la estrecha relación que mantiene con Cantabria. Para María, este destino representa mucho más que un lugar de vacaciones. Desde pequeña ha pasado allí los meses de verano, convirtiendo la zona en un escenario habitual de reuniones familiares, celebraciones y momentos que han marcado su vida.

De hecho, Galizano fue el lugar elegido por María Pombo y Pablo Castellano para celebrar su boda en 2019, una decisión que ya reflejaba la importancia sentimental que este enclave tiene para ambos.

Galizano, la joya de Cantabria

La elección del municipio no responde únicamente a motivos sentimentales. Galizano, perteneciente al municipio de Ribamontán al Mar y situado a menos de media hora de Santander, se ha consolidado como uno de los destinos más apreciados por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y contacto con el mar.

Su entorno reúne algunos de los paisajes más característicos del litoral cántabro. Las playas de La Canal, Arnillas y Los Cañones son especialmente conocidas entre los aficionados al surf gracias a la calidad de sus olas, mientras que los acantilados de Quintres y San Pantaleón ofrecen algunos de los miradores naturales más destacados de la zona.

Muy cerca también se encuentra la Cueva de Cucabrera, un enclave tradicionalmente vinculado a la pesca y que forma parte del patrimonio natural del municipio. Todo ello convierte a Galizano en un destino perfecto para aquellos que buscan mar y campo, que es justo lo que quieren los Pombo cuando salen de Madrid.

La gastronomía constituye otro de los grandes reclamos de esta localidad. Los mariscos frescos, especialmente los percebes, ocupan un lugar destacado en la cocina local, un producto por el que María Pombo ha mostrado en numerosas ocasiones su predilección a través de sus publicaciones en redes sociales. A ello se suma la reconocida calidad de la carne de vacuno producida en la zona, reflejo de una importante tradición ganadera.

El calendario festivo también mantiene un fuerte arraigo popular. En mayo se celebra la festividad de San Isidro Labrador con una feria de ganado, mientras que agosto concentra las celebraciones de Nuestra Señora de la Asunción y de San Roque, dos citas marcadas por las verbenas, los bailes y las actividades populares que reúnen cada verano a vecinos y visitantes.

Así es Casa Vaca

El interior de Casa Vaca refleja la intención de crear un hogar cómodo y funcional sin perder el carácter acogedor que buscaban sus propietarios. Predominan los tonos suaves, la madera y los espacios abiertos, elementos que contribuyen a potenciar la luminosidad de la vivienda.

Uno de los aspectos más personales del proyecto ha sido la reutilización de parte del mobiliario que la pareja tenía en su anterior vivienda de Madrid. Esta decisión ha permitido mantener algunos elementos con valor sentimental y crear espacios todavía más acogedores.

El salón se presenta como el principal punto de encuentro de la casa. Sus techos altos y la amplitud del espacio favorecen la convivencia, mientras que uno de los elementos decorativos más llamativos es un mural protagonizado por vacas, un guiño al entorno rural que rodea la vivienda y al nombre elegido para la propiedad.

La cocina ocupa igualmente un lugar destacado dentro de este chalé. Concebida como un espacio abierto y de uso diario, se ha convertido en una de las estancias favoritas de María Pombo y Pablo Castellano, quienes suelen compartir allí buena parte de la rutina familiar junto a sus hijos.

La distribución interior incluye dos habitaciones destinadas a invitados, un dormitorio para Martín y Vega y otra estancia equipada con literas para familiares y amigos que visiten la casa durante los meses de verano. Por su parte, el dormitorio principal mantiene una estética inspirada en la naturaleza e incorpora varios detalles diseñados personalmente por la pareja, reforzando el carácter único del proyecto.

La polémica que rodea a Casa Vaca

A pesar del entusiasmo que ha generado entre sus seguidores, la construcción de Casa Vaca no ha estado exenta de polémica. Según nuestros datos, se han generado algunas quejas de vecinos relacionadas con las dimensiones de la finca y con su ubicación.

Según esas críticas, la parcela ocuparía una superficie superior a la inicialmente prevista e invadiría parcialmente un camino utilizado habitualmente por tractores y maquinaria agrícola. También se han planteado dudas sobre si la edificación respeta todas las distancias urbanísticas establecidas para este tipo de construcciones.

Hasta el momento, María Pombo no ha realizado declaraciones sobre estas cuestiones y ha continuado compartiendo imágenes de su día a día en Galizano. Mientras tanto, la influencer sigue disfrutando de un lugar que considera parte esencial de su historia y siempre que puede hace las maletas, deja Madrid y pasa una temporada en Cantabria.