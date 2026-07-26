La fuente de 10 metros que llega al centro de Madrid: será más alta que Cibeles y Neptuno y va a cambiar la capital

La ciudad de Madrid incorporará próximamente un nuevo elemento arquitectónico que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas de su paisaje urbano. Se trata de una fuente monumental que alcanzará unos 10 metros de altura, la cual estará ubicada uno de los accesos principales al futuro Parque Ventas. No será de una simple fuente decorativa, sino de una estructura de grandes dimensiones diseñada para funcionar como elemento de entrada al nuevo espacio verde que transformará esta zona de la capital.

La fuente estará situada en la plaza de la América Española, junto al acceso al parque desde el distrito de Salamanca. Las obras de cimentación ya están en marcha y, según el calendario previsto por el Ayuntamiento de Madrid, la instalación podría estar finalizada durante el otoño de 2026. Si se cumplen los plazos, la fuente estará lista antes de la apertura del nuevo espacio verde, cuya finalización está prevista para 2027.

Una fuente más alta que Cibeles y Neptuno

Uno de los aspectos que más llama la atención de este proyecto es su tamaño. Con sus aproximadamente 10 metros de altura, pasará a formar parte del grupo de fuentes monumentales más grandes de Madrid, aunque no será la más alta de la ciudad. Ese récord continuará en manos de la fuente de Juan de Villanueva, ubicada en el Parque del Oeste, que alcanza cerca de 21 metros de altura. El objetivo del Ayuntamiento es que ecombine funcionalidad, diseño y valor simbólico, convirtiéndose en un elemento clave dentro de la transformación urbana que está experimentando esta zona de la ciudad.

Según el diseño presentado por el Ayuntamiento, la nueva fuente tendrá la forma de un gran monolito vertical formado por tres muros curvos de hormigón armado. Estas estructuras alcanzarán alturas comprendidas entre los 7 y los 10 metros, creando una composición de gran presencia visual que podrá apreciarse desde diferentes puntos del entorno. Sobre los muros se desarrollará un sistema compuesto por láminas de agua, pequeñas cascadas y chorros que darán movimiento a la pieza y reforzarán su carácter monumental.

Parque Ventas

La fuente formará parte del ambicioso Parque Ventas, una gran infraestructura verde que cubrirá un tramo de la M-30 para conectar los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. La actuación creará una nueva plataforma verde destinada al paseo, el ocio y las actividades al aire libre. Con una superficie aproximada de 16.370 metros cuadrados y unos 197 metros de longitud, el proyecto contempla la creación de un gran corredor vegetal con cerca de 960 árboles y más de 48.800 arbustos, además de áreas infantiles, espacios para practicar calistenia y lugares destinados a actividades culturales y encuentros vecinales. Ésta nueva infraestructura permitirá unir peatonalmente la Quinta de la Fuente del Berro con otras zonas verdes situadas al otro lado de la M-30.

«Parque Ventas es el proyecto de transformación urbana que generará un nuevo espacio de 16.370 m2 sobre la M-30 conectando peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. La plataforma, de 197 metros de longitud, unirá de manera directa el parque de la Quinta de Fuente del Berro, en el lado de Salamanca, y la zona verde situada en el flanco de Ciudad Lineal. De esta manera, se coserá una brecha urbana entre ambos distritos y se mejorará la calidad de vida de los vecinos de la zona. Los trabajos, que suponen una inversión de 70,4 millones de euros, comenzaron en primavera de 2025 y se extenderán hasta la primavera de 2027.

El espacio creado sobre la M-30 se conectará con los márgenes a través de ocho pasarelas y contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales en las que se plantarán 1.060 nuevos árboles y más de 48.800 arbustos. Además, habrá 1.700 m2 de nuevas praderas y se instalarán juegos infantiles, equipamientos de calistenia, una pequeña zona de actuaciones al aire libre con un graderío de poca altura, dos quioscos, fuentes, bancos y papeleras. Asimismo, se dotará al nuevo espacio de alumbrado tipo led de alta eficiencia energética», detalla el Ayuntamiento de Madrid.

En el parque de la Fuente del Berro, el diseño de las pasarelas peatonales y sus sistemas de cimentación se adaptará a la ubicación actual de los árboles y al recorrido de los caminos ya existentes, manteniendo en la medida de lo posible su trazado original. También se renovará el pavimento y, en la zona norte, se llevará a cabo la renovación del área infantil y del espacio destinado a perros.

El recorrido procedente de la calle Ramón de Aguinaga, que actualmente llega hasta la pasarela homónima, se convertirá en uno de los accesos principales al nuevo espacio verde desde el suroeste. Para ello, la calle pasará a contar con una plataforma única y se construirán nuevas escaleras que permitirán enlazar directamente con la pasarela existente sobre la M-30.

Finalmente, En el distrito de Salamanca, el Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo una actuación sobre una superficie aproximada de 2.260 metros cuadrados. El proyecto contempla la plantación de 71 nuevos árboles que contribuirán a reforzar la presencia de vegetación y mejorar la calidad ambiental del entorno.