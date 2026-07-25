Cantabria en alerta por fuertes lluvias y tormentas: este fin de semana podría dejar incidencias en varios puntos de la región

Este fin de semana podrían dejar incidencias en varios puntos de la región unas fuertes lluvias y tormentas que pueden cambiarlo todo. Será mejor que nos preparemos para hacer frente a una situación inesperada, con algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acabará marcando de cerca. Estamos viviendo unos días en los que las altas temperaturas son tendencia en gran parte del territorio, pero cuidado lo que llega puede ser un destacado cambio para el que quizás no estamos del todo preparados.

En esta parte del país lo que nos estará esperando es un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una manera que hasta la fecha no sabíamos. El tiempo juega en nuestra contra y nos da algunas novedades que quizás deberíamos empezar a ver llegar. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tendremos que afrontar un marcado cambio de ciclo con fuertes lluvias y tormentas. Este fin de semana podría dejar incidencias en varios puntos de la región que podrían cambiarlo todo.

Este fin de semana podría dejar incidencias en varios puntos de esta región

El norte del país se enfrenta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Un giro radical que quizás hasta el momento desconocíamos

Después de más de una semana con unas temperaturas que han estado muy por encima de lo que sería habitual. Con una tercera ola de calor que, sin duda alguna, se ha convertido en una auténtica pesadilla. Es momento de apostar claramente por este nuevo cambio que llega y que realmente podría alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Este verano, lo vamos a recordar por unas cifras que quizás hasta la fecha nadie hubiera visto en algunos puntos del país. Parece que nadie se escapa de un tiempo que puede causar estragos, en especial, si tenemos en cuenta que estamos en uno de los veranos más intensos de los últimos tiempos.

Estas cifras que tenemos por delante podrían acabar siendo las que nos darán alguna que otra sorpresa. En unas jornadas en las que quizás tocará conocer antes que nadie una previsión del tiempo que nos trae alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Cantabria en alerta por fuertes lluvias y tormentas

Las fuertes lluvias y tormentas ponen en alerta Cantabria, esta parte del país acabará marcando unos días en los que quizás tocará estar preparados para lo peor. Lo que puede pasar son unas cifras que hasta el momento nadie hubiera imaginado que fueran posibles.

Nos espera un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente y que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos nubosos. Brumas dispersas de madrugada y al final del día en el interior. Lluvias y chubascos acompañados de tormentas, más frecuentes en el litoral y en la mitad oriental de la zona centro, donde pueden ser localmente fuertes o muy fuertes y acompañados de granizo. Temperaturas en descenso, ligero el de las mínimas y más acusado el de las máximas, que será notable en la mitad sur. Viento del noroeste, flojo a moderado en el interior y moderado a fuerte de componente oeste en el litoral, con rachas muy fuertes». Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes y con granizo en el litoral y Centro y Valle de Villaverde».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «El paso de una dana por el norte peninsular dejará una situación de inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y chubascos con tormenta y localmente granizo. En general serán de carácter disperso afectando principalmente al noroeste al principio, con una tendencia a intensificarse y a extenderse al resto del tercio norte a partir de horas centrales cuando es probable que sean fuertes, incluso localmente muy fuertes, en el área cantábrica y entorno pirenaico, pudiendo serlo también en zonas aledañas y con probabilidad de dejar acumulados significativos en el Cantábrico oriental. Intervalos de nubes medias y altas en Baleares y cielos poco nubosos o despejados en el resto, con algunos intervalos de nubes bajas en puntos del extremo oeste peninsular y por la tarde de nubes de evolución en el resto de la mitad norte que podrían dejar algún chubasco aislado. Cielos nubosos en el norte de las islas Canarias y poco nuboso al sur.

Bancos de niebla matinales en interiores del noreste peninsular, con presencia de polvo en suspensión en el Mediterráneo y Canarias. Las temperaturas descenderán de forma generalizada y acusada, notablemente e incluso localmente de forma extraordinaria las máximas en interiores de la mitad este peninsular, y exceptuando también las máximas en litorales mediterráneos y Rías Baixas con ascensos. Los descensos serán ligeros en Canarias. Únicamente se superarán los 35 grados en litorales mediterráneos y en Baleares; mientras que las noches tropicales quedarán restringidas al propio entorno mediterráneo y Guadalquivir».