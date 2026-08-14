A sus 101 años Anna se levanta todos los días a las 6:30 de la mañana para ir a trabajar: «Para evitar el estrés hay que trabajar en algo que te apasione»

Anna Possi es la camarera más longeva de Italia y desde hace unos meses una de las más virales del mundo. ¿El motivo? Sigue trabajando a los 101 años de edad, casi 12 horas al día, en un bar que ya se ha convertido en uno de los más famosos del país y que abre y cierra todos los días desde hace 67 años. Cada año miles de turistas acuden a este establecimiento para conocer a una anciana única que sigue a disposición de su clientela.

La protagonista de esta historia es Anna Possi y se ha convertido en una de las personas más famosas de Italia. Esta mujer, que hace unas semanas cumplió 101 años, es la propietaria desde el año 1958 del Bar Central, que está situado en la plaza del Ayuntamiento de la localidad de Nebbiuno, situada en la comarca de Novara. Este pueblo se ha convertido en un lugar de peregrinaje para turistas de todo el mundo que se dirigen a presenciar un espectáculo único: una anciana que a sus 101 años sigue encandilando a sus clientes con su buen hacer.

Porque a pesar de haber pasado con éxito los 100 años, Anna Possi cumple su labor diaria como si fuera una principiante. A las 6:30 de la mañana se levanta, corta leña para abastecer a la estufa del local y acto seguido comienza con su actividad sirviendo desayunos, poniendo cafés y ofreciendo sus manjares a sus clientes hasta que echa el cierre sobre las 18:00 horas de la tarde. Esta jornada laboral, para ella normal, le ha hecho hasta ser reconocida como Commendatore de la República por parte del gobierno del país.

Anna Possi, la anciana más famosa de Italia

Coincidiendo con su 101 aniversario, muchas personas y prensa se acercaron al Bar Central para celebrar con Anna un momento único que ella llevó con la máxima humildad. «El año pasado vino a verme el presidente de la región, Alberto Cirio. Me alegró, pero la próxima fiesta la hago a los 105; estoy harta de hacer una cada año», afirmó en declaraciones realizadas al periódico La Stampa.

«Me gusta tener siempre algo que hacer y no parar nunca. Y me encanta hablar con la gente. Cuando se marchan, dicen que se sienten bien porque les contagio el buen humor. Eso me hace muy feliz», dijo sobre el secreto del éxito de una persona que a los 101 años sigue trabajando como si tuviera 18 años, edad a la que comenzó a trabajar junto a sus padres en un hotel. En el año 1958 decidió abrir su negocio y hasta el día de hoy, cuando han pasado 67 años.

En la entrevista concedida a los medios italianos también habló sobre una alimentación que le ha llevado a tener una fuerza inusual para poder seguir desarrollando una función laboral a los 101 años. Su dieta está basada en un desayuno compuesto por una taza de té con pastel de manzana que elabora ella misma; diez gramos de pasta para comer acompañados por una pieza de fruta y un puré de alubias, garbanzos y otros vegetales para la cena.

Anna Possi también cuenta en su intervención que en los últimos años su bar se ha convertido en un lugar de peregrinaje al que acuden personas de todas las partes del mundo. «Vienen de Alemania, Suiza, Inglaterra, de Oriente… En octubre me visitó una familia de Perú», afirma durante una conversación en la que incluso habla en tono de humor de a dónde irán a parar sus cenizas. «Como he vivido siempre entre máquinas de café, para variar, las dejaré reposar en una tetera», cuenta a la vez que se emociona al hablar de su gran viaje pendiente: unos días en Turín junto a su hija.