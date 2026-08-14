Morant contrató a La Habitación Roja, su grupo favorito y el de Sánchez, para la fiesta VIP del eclipse que costó 72.000 €

La que se conoce ya como fiesta VIP del Gobierno de España para presenciar el eclipse, impulsada desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, que dirige Diana Morant, lleva camino de ser más comentada en toda España este mes de agosto que el propio fenómeno. A su coste, 72.358 euros; la presencia de cuatro ministros, incluida la propia Diana Morant; el escenario, el Observatorio de Yebes, en Guadalajara; el cátering y la barra libre «ininterrumpida» se suma ahora que quien amenizó la cita en la que no faltó de nada fue La Habitación Roja. El grupo favorito de la ministra Diana Morant y también uno de los preferidos por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Precisamente, la presencia de este grupo, el favorito de Diana Morant, del que es fervorosa seguidora, ha llevado a calificar el evento como «fiesta privada» con la actuación de «su banda favorita».

La Habitación Roja, de la que Diana Morant es ferviente seguidora desde hace más de una década, permitió también a la hoy ministra, secretaria general del PSPV y candidata socialista a la Generalitat Valenciana, abrir la puerta para comenzar a escalar con el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Todo se inició a cuenta de unas cañas, allá por la primavera de 2014, en vísperas de que Sánchez se midiera a Eduardo Madina en las primarias del Partido Socialista. Del encuentro con La Habitación Roja en torno a unas cañas propiciado por Diana Morant, Sánchez dejó documento gráfico en su perfil de X, apenas unos días después.

La Habitación Roja es un grupo de indie nacido en La Eliana, en Valencia. La misma localidad de la que fue alcalde el ex presidente del PSPV, José María Ángel Batalla, designado para ese cargo por Diana Morant y que tuvo que dejarlo cuando saltó el escándalo de su currículum fake. De hecho, el pasado mayo, horas después de declarar por ese mismo caso en los juzgados de Valencia en calidad de investigado, Ángel Batalla acudió al concierto de La habitación roja en Valencia, al que también asistieron, guardando la distancia con él, la propia Diana Morant y Pilar Bernabé.

A Pedro Sánchez también le gusta la música de La Habitación Roja, un grupo cuya música ya le atraía en aquel lejano 2014. Alguno de los miembros de ese grupo es originario de Gandía, la localidad de la que fue alcaldesa Diana Morant. En el verano de 2014, Pedro Sánchez debía acudir a Valencia a un acto de primarias. Y Diana Morant tuvo la idea de que Sánchez y los componentes del citado grupo musical se conocieran en un bar y en torno a unas cañas. Un encuentro, en el que también estuvo, según diversas fuentes, José Luis Ábalos.

A partir de aquel encuentro, la proximidad entre Pedro Sánchez y Diana Morant se acrecentó. Hasta el punto de que, ya convertido en secretario general, en 2015, Sánchez no dudó en aceptar la propuesta de Diana Morant para celebrar un acto en Gandía antes de las elecciones municipales. Diana Morant perdió las elecciones, pero por un extraño pacto del que todavía se habla en la localidad, alcanzó la alcaldía. En el verano de 2021, Sánchez decidió incorporarla a su gobierno.

La historia no acaba ahí. En 2024, en el congreso celebrado por el PSPV en Benicásim, en Castellón, el que encumbró a Diana Morant como secretaria general tras la mediación de Santos Cerdán, como adelantó en su día OKDIARIO, y cita también de despedida de Ximo Puig, Diana Morant volvió a reclamar a La habitación roja para amenizar el evento. Pero, en aquella ocasión, Sánchez no pudo presenciarlo. La habitación roja actuó la tarde del sábado. Y Sánchez asistió el domingo, unas horas, para la clausura.

Este miércoles, la historia se ha vuelto a repetir. Inicialmente, se esperaba la presencia de Sánchez en el «evento institucional» del eclipse. Pero, como dos años antes en Benicássim, con el transcurrir de la semana, esa posibilidad se desvaneció. Entretanto, el grupo llamado a actuar en esa cita fue, una vez más, el favorito de Diana Morant, La Habitación Roja.

La fiesta VIP del eclipse con cuatro miembros del gobierno, barra libre y cátering, además de la citada actuación, costó 72.358 euros. Sánchez no asistió. Y lo que ha quedado para la posteridad ha sido la foto de los ministros con las gafas especiales para presenciar el fenómeno, además de una crítica generalizada en toda España y la actuación del grupo favorito de Diana Morant y uno de los cabecera de Sánchez, la fiesta con su banda favorita, como ya se conoce en las redes y en la calle.