El ‘sufrido’ agosto de la ministra Diana Morant: la fiesta ‘VIP’ del eclipse es su único acto oficial agendado

Ecuador del mes y agenda ministerial vacía. Así se resume el agosto de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Solo el pasado día 12 aparecen su nombre y su foto en la agenda pública de la web de Moncloa desde que arrancó el citado mes. Ese día, presidió el acto institucional con motivo del eclipse en el Observatorio de Yebes: la fiesta ‘VIP’ de 72.358 euros con cátering «ininterrumpido» en Guadalajara que congregó hasta cuatro ministros en plena crisis por la invasión de Ceuta, como publicó OKDIARIO. Es más, antes del 1 de agosto, hay que remontarse al 28 de julio para encontrar la imagen y el nombre de Diana Morant en la agenda institucional de Moncloa.

El vacío en la agenda ministerial de la también secretaria general de los socialistas valencianos y candidata oficial del PSPV a la presidencia de la Generalitat ha reavivado el debate acerca de cuándo dejará el Gobierno para centrarse en la Comunidad Valenciana, máxime visto los antecedentes de otras ministras como Alegría y María Jesús Montero, derrotadas en las citas electorales en sus territorios.

El eclipse, que la mayoría de los españoles siguieron a pie de calle cumpliendo estrictas medidas de seguridad, es el único que consta en la agenda oficial de Diana Morant entre los días 1 y 14 de agosto.

En esa fecha, su agenda se completa con cinco entrevistas, pero ningún otro acto institucional. Más allá de todo ello, entre el 1 y el 11 de agosto, Diana Morant no aparece en la agenda pública de la página web de Moncloa. El 13 y el 14 de este mismo mes, tampoco. Antes de agosto, su nombre no aparece en la agenda pública de los ministros de la web de Moncloa entre el 29 y el 31 de julio. Diana Morant ha percibido en 2025, en su condición de ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, unas retribuciones anuales de 84.650,52 euros, según consta en el Portal de Transparencia del propio ejecutivo.

El vacío de la agenda ministerial de Diana Morant durante 13 de los 14 días de agosto es tanto más llamativo por cuanto desde que comenzó el mes, España vive una gravísima situación con la invasión de Ceuta por parte de miles de ciudadanos procedentes de Marruecos.

El miércoles, 12 de agosto, Diana Morant sí consta en la agenda de Moncloa. Y ello, porque asistió al Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara), propiedad del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Transportes y que fue el lugar de disfrute de hasta cuatro miembros del Gobierno de Pedro Sánchez para vivir el primer eclipse total solar en más de 100 años.

Además de Diana Morant, otros tres ministros del Ejecutivo, Grande Marlaska, Ángel Víctor Torres y Óscar López, acompañaron a Diana Morant en esa cita en la que se emplearon 72.358 euros para el acondicionamiento de la instalación y cátering «ininterrumpido» con la asistencia de cientos de invitados.