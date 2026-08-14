El Consell acusa a Morant de organizar una «juerga con barra libre» con 72.000 € públicos para el eclipse

La fiesta VIP organizada por el Gobierno de Pedro Sánchez para presenciar el eclipse está constituyendo el gran escándalo del verano en España. Mientras millones de españoles buscaban bajo un calor de más de 30 grados un lugar donde seguir el fenómeno, cuatro ministros del Gobierno, con la valenciana Diana Morant al frente, participaban en lo que la propia Morant ha denominado en su agenda «evento institucional con motivo del eclipse» en el Observatorio de Yebes, en Guadalajara. Una fiesta VIP con cátering «ininterrumpido», tal como ha publicado OKDIARIO. La reacción del Gobierno valenciano ha sido inminente. Su portavoz, Miguel Barrachina, ha señalado directamente a Diana Morant: «Ha convertido el minuto del eclipse en otro ejemplo del despilfarro del sanchismo. Barra, cátering, concierto y ministros desplazados para una foto. Sencillamente, espectacular».

Miguel Barrachina ha acusado a la también secretaria general de los socialistas valencianos y candidata a la Generalitat, Diana Morant, de organizar «una juerga con barra libre, cátering y concierto» con 72.358 euros del erario público para seguir «un minuto» de eclipse.

«Si pensabas que este era el verano más caro de la historia, es que no formas parte del Gobierno de Sánchez», ha expresado Barrachina, para quien «Diana Morant se acaba de gastar 72.000 euros de tus impuestos en una fiesta ministerial para un minuto de eclipse».

Miguel Barrachina ha calificado el «evento institucional» de Yebes, como lo denomina Diana Morant, como «un acto a todo tren para agasajar» a los ministros Grande Marlaska, Óscar López y Ángel Víctor Torres. Y ha recordado que, mientras todo ello sucedía, «muchas familias españolas están haciendo cuentas para irse unos días de vacaciones o, simplemente, llegar a final de mes».

Además, el portavoz del Gobierno valenciano se ha referido directamente a la condición de ministra de Ciencia de Diana Morant, a quien ha recordado que «la ciencia merece respeto, rigor y divulgación seria; lo que no merece es que el gobierno la utilice como excusa para montar una fiesta pagada por todos los españoles».

Además, ha recordado las desafortunadas y recientes manifestaciones de la propia Diana Morant, quien «comparó a Feijóo con Hitler»: «Quien utiliza esas comparaciones para atacar al adversario político, debería tener al menos la prudencia de no ir gastando decenas de miles de euros públicos en fiestas ministeriales».

Miguel Barrachina ha reclamado a la ministra «explicaciones» por este «nuevo ejercicio de despilfarro», a la vez que ha exigido al ejecutivo de Sánchez «respeto por el dinero público, por los ciudadanos y menos propaganda con los impuestos de todos».