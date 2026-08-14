El INSS confirma la norma: se concede el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los mayores de 30 años que vivan en casa de sus padres

Los mayores de 30 años que vivan en casa de sus padres podrán ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en el caso de que cumplan con los requisitos establecidos por la Seguridad Social. El INSS ha confirmado que estos ciudadanos podrán acceder a la ayuda que se entrega a las personas que acrediten estar en una situación de vulnerabilidad económica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el IMV para los mayores de 30 años que vivan con sus padres.

El Ingreso Mínimo Vital es una de las ayudas estrella del Gobierno de Sánchez con la que, además de dar un empujón a las personas más vulnerables, también le permite ganar unos cuantos votos de cara a unas elecciones de 2027 que tiene más cuesta arriba que nunca. Hace unos días, desde los aparatos del Ejecutivo se informó que el IMV llegó el pasado mes de julio a 2.682.646 personas que residen en 879.225 hogares.

Desde la Seguridad Social también informaron que la cuantía media por persona en el mes de julio está fijada en 504,5 euros al mes por hogar y la nómina total ascendió hasta 473,3 millones de euros. Actualmente, hay 126.756 prestaciones activas más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un 16,9% más, llegando los beneficiarios hasta los 383.646, un 16,7% más que en el mismo periodo del año 2025. «En la actualidad, 1.089.965 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa casi el 41% del total», informó La Moncloa en su página web oficial.

El IMV para los mayores de 30 años

La Seguridad Social describe el Ingreso Mínimo Vital como una «prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas». Ahora, desde el Gobierno también ofrecen la posibilidad de entregar esta ayuda a los mayores de 30 años que vivan con sus padres.

«Si se trata de personas mayores de 30 años, deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores», se puede leer en la página web oficial de la Seguridad Social sobre los requisitos que tendrán que cumplir estos ciudadanos para poder recibir esta ayuda a pesar de que vivan en el mismo domicilio aunque no formen parte de la unidad de convivencia.

Para poder acceder al IMV tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:

Demostrar que durante los 12 meses anteriores el solicitante ha vivido en una casa diferente a la de sus padres.

Vulnerabilidad económica.

Obligación de hacer la declaración de la renta.

Las personas mayores de 30 años que cumplan con estos requisitos podrán recibir el Ingreso Mínimo Vital, que en el año 2026 llega hasta un mínimo de 733,60 euros al mes (8.803,20 al año), que es la renta garantizada para un adulto que forme parte de una unidad no monoparental.

Además de los mayores de 30 años, la Seguridad Social también ha confirmado que podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital las personas de «entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas». También los que tengan al menos 23, aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella, siempre que: