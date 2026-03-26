Hacienda confirma la norma: te van a quitar el IMV si no presentas la declaración de la Renta 2026

La campaña de la Renta vuelve a poner sobre la mesa una obligación que muchos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital no siempre tienen presente. Aunque pueda parecer que, al tener ingresos bajos, no existe la necesidad de presentar la declaración, en el caso del IMV la situación es distinta. Aquí no depende de cuánto se haya ganado durante el año. Si se cobra esta ayuda, la declaración es obligatoria. Y no cumplir con este trámite puede acabar teniendo consecuencias reales.

Más de dos millones de personas reciben actualmente el Ingreso Mínimo Vital. Para muchas familias, no es un complemento, sino una parte esencial del ingreso mensual. Precisamente por eso, la normativa que regula esta prestación incluye una serie de compromisos que deben mantenerse en el tiempo. Entre ellos, presentar cada año la declaración correspondiente al IRPF. No es una recomendación administrativa ni una formalidad secundaria, sino una exigencia recogida en la ley que regula la propia ayuda. De este modo, y con la campaña de la Renta 2025/2026 arrancando el 8 de abril, vuelve a activarse ese recordatorio que todos los años genera dudas. Hay beneficiarios del IMV que creen que, al no superar determinados umbrales de ingresos, no están obligados a hacer la declaración, pero lo cierto es que esta no depende del nivel de renta, sino del hecho de ser beneficiario de la prestación.

Te van a quitar el IMV si no presentas la declaración

La ley del Ingreso Mínimo Vital es bastante clara en este punto, aunque no siempre se conozca en detalle. Presentar la declaración anual es una de las obligaciones que asumen quienes reciben la ayuda. Si no se cumple, no se pierde automáticamente el derecho el primer año, aunque el problema aparece cuando la situación se repite.

La normativa establece que la suspensión del IMV puede producirse si se incumple esta obligación durante dos ejercicios fiscales consecutivos. Es decir, el riesgo no es inmediato, pero sí acumulativo. Ese detalle es importante porque muchas veces el error no se percibe en el corto plazo y puede pasar un año sin presentar la declaración y no notar ningún cambio inmediato en el cobro. Eso genera la falsa sensación de que no ocurre nada. Pero si se vuelve a repetir, la situación cambia. Cuando la prestación se suspende, no se trata de una simple advertencia, sino que se deja de cobrar automáticamente. Y reactivar el Ingreso Mínimo Vital no siempre es rápido. Hay que volver a justificar la situación, completar trámites y esperar la resolución administrativa correspondiente. De este modo, y para una familia que depende de ese ingreso, esa interrupción puede generar un impacto importante.

Por eso, aunque pueda parecer un trámite más dentro del calendario fiscal, en este caso tiene un peso específico. No hacer la declaración no es sólo una cuestión con Hacienda. Es una condición que afecta directamente a la continuidad de la ayuda.

Requisitos económicos y otras obligaciones del IMV

Más allá de la declaración, el Ingreso Mínimo Vital mantiene otras exigencias que siguen vigentes año tras año. El núcleo de la prestación es la situación de vulnerabilidad económica. Para poder acceder y mantenerse dentro del sistema, los ingresos deben situarse por debajo de determinados límites que varían según la composición de la unidad de convivencia. En el caso de una persona que vive sola, el umbral ronda los 733,6 euros mensuales tras la última actualización prevista para 2026. A partir de ahí, la cuantía aumenta si existen más miembros en el hogar, especialmente menores. Cuantos más integrantes tenga la unidad de convivencia, mayor es la renta garantizada.

Existen también supuestos que generan bastantes dudas, como el de quienes viven con sus padres pero no forman parte de la unidad familiar a efectos del IMV. En estos casos, es posible acceder a la ayuda, pero deben cumplirse condiciones específicas. No estar casado ni constituir pareja de hecho es una de ellas. Otra es acreditar que se ha vivido de forma independiente durante un periodo previo y para ello se exige demostrar que el solicitante tuvo un domicilio distinto al de sus progenitores durante al menos dos años anteriores a la solicitud, además de haber estado dado de alta en la Seguridad Social durante al menos un año en ese periodo. En personas mayores de 30 años, el requisito del domicilio se reduce al año anterior, pero la lógica es la misma: probar que no existe dependencia económica estructural.

Todo esto forma parte de un sistema que no solo concede una ayuda, sino que establece un marco de control continuado. La declaración de la Renta es una pieza más dentro de ese engranaje ya que permite a la Administración comprobar la situación económica real del beneficiario y verificar que se siguen cumpliendo los requisitos.

En este contexto, la recomendación es sencilla pero importante: si se cobra el IMV, hay que presentar la declaración todos los años, incluso aunque el resultado sea cero o incluso a devolver. No hacerlo puede parecer un descuido menor, pero la acumulación de incumplimientos puede acabar provocando la suspensión de la prestación.