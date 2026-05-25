Rafa Jódar – Duckworth: Horario, cuándo es el partido de Roland Garros y canal de televisión para verlo gratis en directo y en vivo online

El sueño de Rafa Jódar continúa y el español ya se ha plantado en la segunda ronda de Roland Garros 2026. Tras cargarse a Kovacevic ahora le toca medirse en la tierra batida con James Duckworth en lo que, sin duda, será partidazo que todos los aficionados disfrutarán, ya que se esperan grandes cosas del madrileño, más aún ahora que Carlos Alcaraz está lesionado y no está en París. A continuación te detallamos la fecha, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este encuentro.

Cuándo es el partido de Rafa Jódar – Duckworth en Roland Garros 2026

Rafa Jódar ha arrancado de la mejor manera posible en su primera participación en Roland Garros 2026, donde debutó ante el estadounidense Aleksandar Kovacic. El tenista madrileño, que es cabeza de serie, despachó al americano al imponerse por 6-1, 6-0 y 6-4, por lo que ahora avanza a la segunda ronda del Grand Slam parisino, donde se tendrán que medir al australiano James Duckworth. El de Leganés evitaría a Jannik Sinner hasta la final, pero es consciente de que el camino hacia ella es muy complicado.

En los últimos años Roland Garros se convirtió en una fiesta española. A nadie se le escapa que Rafa Nadal es el rey de esta competición y fruto de ello ya tiene su placa de homenaje en la Philippe Chatrier. El manacorí ha conseguido coronarse en 14 ocasiones en la tierra batida de este Grand Slam. Sin embargo, Manolo Santana -con dos títulos- fue el primero en conquistar la capital gala. Sergi Brugera también tiene dos entorchados en su palmarés, pero antes que él también ganó Andrés Gimeno en una ocasión. Carlos Moyá, Albert Costa y Juan Carlos Ferrero tienen un trofeo en su casa. Por otro lado, Carlos Alcaraz ha ganado las dos últimas ediciones y este año no puede defender el trono por lesión.

La organización de la Copa de los Mosqueteros ha programado este vibrante Rafa Jódar – Duckworth correspondiente a la segunda ronda de Roland Garros 2026 para este miércoles 27 de mayo. El horario escogido para este choque del segundo Grand Slam del año todavía no ha sido desvelado, así que hay que esperar a que la ATP anuncie la orden de juego en París.

Horario del Rafa Jódar – Duckworth: el partido de segunda ronda de Roland Garros 2026

La gran sensación de este año en el mundo del tenis es Rafa Jódar, que ha dejado grandes sensaciones. De hecho, el tenista madrileño, acompañado por su padre, conquistó su primer torneo de la ATP, que fue en Marruecos. En el Trofeo Conde de Godó alcanzó las semifinales y en el Mutua Madrid Open cayó en cuartos ante un Jannik Sinner que se deshizo en elogios hacia él. En el Masters 1000 de Roma también cayó en cuartos y ahora su objetivo es intentar pelear por su primer Grand Slam.

El Rafa Jódar – Duckworth de la segunda ronda de Roland Garros 2026 se disputará este miércoles 27 de mayo. Estos dos tenistas no se han enfrentado nunca en el circuito de la ATP. El madrileño es el favorito pese a su juventud al ser el 29 del ranking de la ATP, mientras que el australiano de 34 años es el número 82 del mundo.

Dónde ver Roland Garros 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los encuentros que se disputen durante este Grand Slam francés es Movistar+. El Rafa Jódar – Duckworth de la segunda ronda de Roland Garros 2026 se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Eurosport tiene en diferentes plataformas como Movistar+, Orange TV, Dazn o HBO Max. Todos estos operadores son de pago, por lo que el choque que jugará el madrileño no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos aquellos seguidores del tenista madrileño y los amantes de este deporte en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Duckworth correspondiente a la segunda ronda de Roland Garros 2026 a través de las apps de Eurosport, HBO Max, Dazn, Movistar+ y Orange TV, que se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también se podrá acceder a las páginas webs de estos medios con un ordenador. En esta ocasión la app Tennis TV, que es de pago, no estará disponible, ya que no tiene los derechos de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en cada jornada de este Grand Slam parisino y prestaremos especial atención a los tenistas españoles que lo jueguen. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los encuentros más destacados y una vez concluya el Rafa Jódar – Duckworth de segunda ronda de Roland Garros publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en la capital de Francia.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Duckworth de Roland Garros 2026

Además, todos aquellos aficionados a este Grand Slam que no vayan a poder ver el partido del de Leganés en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de segunda ronda de Roland Garros 2026 tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Rafa Jódar – Duckworth para narrar el minuto a minuto sobre lo que suceda en la tierra batida del recinto francés.