¿Por qué no juega Carlos Alcaraz en Roland Garros 2026?

Carlos Alcaraz no podrá revalidar su doble corona en Roland Garros. El tenista murciano se impuso en las dos últimas ediciones del Grand Slam parisino, la última de ellas firmando una inolvidable remontada ante Jannik Sinner en la final. Una lesión que le ha obligado a perderse la totalidad de la gira de tierra, salvo Montecarlo y parte del Conde de Godo, el torneo en el que se retiró por este motivo. Sin Alcaraz, Sinner está arrasando en el circuito ATP y buscará en Roland Garros completar el Gran Slam, después de coronarse en Roma como el segundo tenista -antes lo hizo Djokovic- capaz de ganar los nueve Masters 1000.

Qué lesión tiene Carlos Alcaraz

El tenista de El Palmar se lesionó en la muñeca durante el Trofeo Conde de Godó. Pese a que no se ha revelado mucha información acerca de este contratiempo físico que le mantiene alejado de las pistas, Alcaraz sufre una tenosinovitis en la muñeca y se la ha visto con una férula en la zona en varias apariciones públicas. El ex número uno del mundo ha optado por un tratamiento conservador para superar una dolencia en una zona delicada para los tenistas y que ya afectó en su día a Rafa Nadal

Cuánto tiempo le queda a Carlos Alcaraz para volver a jugar

Carlos Alcaraz acumula más de un mes sin competir despué de vencer a Virtanen en su debut en el Conde de Godó y anunciar su retirada del torneo antes de medirse con Machac. Durante la ausencia del español, Sinner ha arrasado en todos los torneos, levantando los títulos de Madrid y Roma -antes ganó a Alcaraz en Montecarlo- con sólo dos sets perdidos. El italiano no encuentra rival en el circuito ATP más allá del español, con el que se ha repartido los últimos nueve títulos de Grand Slam. Por el momento, no podrán repetir este año su duelo en la final de Roland Garros, con victoria de Alcaraz, ni en Wimbledon; donde se impuso Sinner.

¿Jugará Carlos Alcaraz Queen’s y Wimbledon?

Carlos Alcaraz anunció en un primer momento su ausencia para lo que restaba de gira de tierra (Roma y Roland Garros) pocos días después de confirmarse su baja en Madrid. El tenista murciano ha confirmado los peores presagios esta semana al respecto de su lesión, al comunicar que tampoco estará listo para la disputa de Queen’s y Wimbledon en el breve paso del circuito por la hierba. El anuncio ha sorprendido por su antelación, ya que el Grand Slam londinense comienza el 29 de junio.

En qué torneo podría reaparecer Carlos Alcaraz

Por tanto, Carlos Alcaraz no reaparecerá, como mínimo, antes del mes de agosto. El octavos mes del año aguarda el comienzo de la gira norteamericana en pista dura. La primera parada será en Toronto, donde se disputa el Masters 1000 canadiense en la primera semana de agosto. La gira sirve como preparación para el US Open, encadenando los torneos de Toronto y Cincinnati antes del último Grand Slam del año; en el que Alcaraz defiende título. La evolución de la lesión del español en la muñeca marcará su disponibilidad, aunque por el momento está optando por un tratamiento conservador que la mantendrá alejado de las pistas durante al menos tres meses.