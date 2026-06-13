Unai Simón: «Tenemos la mejor portería del Mundial con diferencia»

Unai Simón afronta el Mundial con la tranquilidad que da la experiencia y la confianza que aporta formar parte de una de las mejores generaciones del fútbol español. El guardameta del Athletic, que apunta a ser uno de los líderes del combinado nacional durante el torneo, dejó una reflexión contundente durante su entrevista con OKDIARIO al analizar el nivel de la portería española. Sin entrar en debates individuales ni colocarse por encima de nadie, el internacional fue rotundo al valorar el potencial que reúne España bajo palos.

«Tenemos la mejor portería del Mundial con diferencia», aseguró Unai Simón cuando fue preguntado por el nivel de los tres guardametas convocados por Luis de la Fuente para este torneo. Una afirmación que refleja la enorme confianza que existe dentro del vestuario en una posición que lleva años ofreciendo garantías a la selección.

El portero vasco quiso dejar claro que sus palabras no nacen desde una visión individualista. De hecho, rechazó considerarse el mejor guardameta del campeonato. «No me considero el mejor portero del Mundial», explicó. Sin embargo, considera que el nivel conjunto que forman él mismo, David Raya y Joan García no tiene comparación con el de ninguna otra selección presente en el torneo.

La competencia entre los tres ha sido uno de los temas más comentados en los días previos al debut de España frente a Cabo Verde. David Raya llega después de firmar una temporada extraordinaria en Inglaterra, conquistando la Premier League y alcanzando la final de la Champions. Joan García, por su parte, se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del fútbol español tras una campaña espectacular que le ha llevado a entrar por primera vez en una gran lista internacional.

Lejos de generar tensiones, Unai Simón explicó que la convivencia entre los tres es excelente y que todos se ayudan mutuamente para mejorar. El guardameta del Athletic destacó especialmente la calidad humana del grupo y aseguró que existe una competencia sana que beneficia directamente a la selección.

Además, el internacional español también defendió la calidad de sus compañeros cuando fue cuestionado por el eterno debate que rodea a la portería de España. Para Simón, las discusiones externas forman parte del fútbol, pero dentro del vestuario existe una realidad muy diferente: la certeza de que cualquiera de los tres puede rendir al máximo nivel si Luis de la Fuente decide darle la responsabilidad.